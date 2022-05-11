Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

НАЭК "Энергоатом" уволила трех работников Запорожской атомной станции, принимавших участие в организованной российскими оккупантами акции "Бессмертный полк".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Трое уже бывших работников ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Киселева Галина, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов - работник того же профилактория и Влад Лаврик - начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены, - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Оккупация Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС и город Энергодар временно захвачены оккупантами. На площадке станции была размещена тяжелая техника и боеприпасы.

Российские военные запретили руководителям электростанции выезжать из города, даже по служебным делам. Сообщалось, что представители российского "Росатома" требовали ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции.

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