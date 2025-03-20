Никакого давления со стороны Трампа во время разговора не было, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом они говорили исключительно о Запорожской атомной электростанции. Такое заявление он сделал во время видеоконференции с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

В частности, у президента Украины спросили, поддерживает ли он идею передачи украинских АЭС в собственность США, а также, добивается ли президент США Дональд Трамп от Украины уступок, чтобы получить мирное соглашение. Зеленский отметил, что никакого давления во время разговора с Трампом не было.

"Хочу быть очень откровенным: сегодня никакого давления я не чувствовал со стороны президента Трампа", – сказал Зеленский.

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Говоря о ситуации вокруг атомных станций, Зеленский акцентировал, что стороны говорили не о сети станций, а ту, которая сейчас находится под оккупацией (ЗАЭС, – ред.)

"Действительно, был вопрос по атомной станции. Вопрос был не о никакой сети атомных станций. Вопрос касался исключительно станции, которая сегодня находится под временной оккупацией, и она, как вы знаете, в опасности из-за того, что Россия там царит с оружием, и станция не работает из-за того, что Россия абсолютно незаконно ее удерживает, и ее оккупировала. И вопрос, способны ли мы способны мы восстановить эту станцию, мы об этом проговорили. По моему мнению, я сказал, что только станция, этого недостаточно, потому что там должна быть соответствующая инфраструктура, и должно быть водоснабжение, и также – технический персонал", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что может понадобиться очень много шагов, чтобы за полтора, два, два с половиной года станция начала приносить деньги и электричество для людей:

"Президент спросил: "А если будет понимание, что Америка это может восстановить?" Я ему сказал: да, если можно будет модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России".

Глава государства добавил, что с американским лидером говорил и о проведении встречи, об обменах людей, об очень сложном вопросе возвращения детей. По словам Зеленского, пока никто не имеет четкого видения, как вернуть всех детей.

"Относительно прекращения огня – мы должны очень быстро прийти к прекращению огня. Я попросил, что это должно быть через личные шаги, сильные шаги Америки к Российской Федерации. Да, но мы начнем с того, что предлагается [прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры – УНИАН]. Я считаю, что это очень неплохо и положительно", – отметил Зеленский.

Также президент Украины опроверг утверждение российского диктатора Путина о том, что со стороны России якобы в сторону Украины "что-то пока не летит":

"У нас сегодня сейчас около 107 "шахедов" в небе. Но я понимаю, что пока мы не договоримся, пока не будет соответствующего документа по даже частично прекращению огня, я думаю, что все будет лететь".

При этом, как надеется глава государства, в ближайшие дни состоится встреча в Саудовской Аравии, и "мы сможем договориться".

Президент Украины добавил, что с Трампом состоялся достаточно долгий и длительный разговор.

"Честно говоря, если бы не было запланированных других дел, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был предметным. За последнее время, наверное, самый предметный и позитивный. Настрой был правильный, достаточно детализированный. Мы проговорили о наших следующих шагах, требования по частичному прекращению огня", – сказал Зеленский.

Разговор Трампа и Зеленского: украинские АЭС

19 марта состоялся разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Во время разговора обсудили, в частности, ситуацию в атомной энергетике Украины.

В Белом доме по итогам разговора заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сказала, что в планах Вашингтона остается и соглашение по полезным ископаемым, однако "США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании".

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