По словам пресс-секретаря Белого дома, сделка с Украиной по минералам остается в планах, но "США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании".

Президент США Дональд Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в телефонном разговоре Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским электроснабжение Украины и атомные электростанции.

"Он [Трамп] сказал, что США могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их опытом в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - сообщила она.

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По ее словам, сделка с Украиной по минералам остается в планах, но "США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании".

Также Трамп и Зеленский договорились, что экспертные группы их стран встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Сделка о полезных ископаемых - детали

Администрация Трампа утверждала, что предлагаемая сделка по полезным ископаемым, подписание которой было отложено, представляет собой экономическое обязательство США по обеспечению безопасности Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение об ископаемых подпишут, когда будет удобно американским партнерам. По его словам, проект этого документа утвержден украинским правительством, а также даже уже определены люди, которые имеют право его подписать.

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