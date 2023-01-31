За неделю с 23 по 29 января энергетики ДТЭК вернули свет 60 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Энергетики ДТЭК Сети несмотря на обстрелы и сложную ситуацию продолжают восстанавливать электросети по разрешению Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля 2022 года нам удалось вернуть свет уже 6,8 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве. Значительной части из них электроснабжение восстанавливали много раз и мы продолжим это делать снова и снова", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко.

Видео дня

Из-за массированных атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру, в Украине продолжают происходить отключения электроснабжения. Энергетики делают все возможное для обеспечения комфорта в домах людей, но из-за обстрелов ситуация в энергосистеме остается сложной.