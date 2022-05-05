По словам Гончара, деньги за поставленный газ должны направляться в минимально возможном объеме обратно в Россию.

Европа является для "Газпрома" главным рынком и прекращение поставок в Европу будет болезненным в первую очередь для самой РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Для "Газпрома" это, в принципе, корпоративная катастрофа растянутая во времени, поскольку европейский рынок для него главный рынок, также инфраструктурно он привязан к Европе. Тем более что эту привязку создавали кремлевские вожди еще со времен Холодной войны, чтобы сделать Европу зависимой и расколоть трансатлантическое единство НАТО. То, что поставляется в Китай, идет из Восточной Сибири по другой газотранспортной системе, которая не интегрирована с существующей. Объемы экспорта в Китай не сопоставимы с тем, что РФ экспортирует в Европу, равно как и доходы", - отметил эксперт.

По словам Гончара, в случае избытка газа Россия может начать просто сжигать его.

"Чисто с технической точки зрения, прекратив поставки в Европу, "Газпром" сократит добычу, а если и при этом будет избыточный газ, то его будут сжигать на факелах", - заявил эксперт.

Он также отметил, что сокращение объемов газа приведет к росту цены.

"Ситуация на газовом рынке Европы сейчас такова, что сокращение объемов приведет к росту цены. А рост цены – это то, что нужно "Газпрому", то есть экспортируешь меньше, а получает столько же или больше. Такую ловушку Россия довольно искусно подготовила с прошлого года. "Газпром" провел спецоперацию по эскалации цен на газовом рынке, поэтому сейчас он себя хорошо чувствует. Несмотря на падение объемов экспорта, финансовый результат "Газпрома" не ухудшается", - заявил эксперт.

По словам Гончара, деньги за поставленный газ должны направляться в минимально возможном объеме обратно в Россию.

"Возникает вопрос о том, чтобы в ЕС не только сократили импорт из РФ, но и сделали так, чтобы Россия не получала финансовый результат от экспорта. Грубо говоря, деньги за поставленный газ должны направляться в минимально возможном объеме обратно в Россию, остальные же должны находиться на специальном счете, и "Газпром" не может их использовать. Иначе смысла в таких санкциях нет", - заявил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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