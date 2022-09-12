Рафаэль Гросси отметил, что вопрос безопасности АЭС стал потенциально серьезным.

Наблюдатели МАГАТЭ считают, что пока нет критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В Агентстве внимательно следят за ситуацией.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, то мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них", - говорится в сообщении.

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По словам Гросси, сотрудники агентства "очень внимательно следят за ситуацией в Украине".

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. В августе оккупанты периодически обстреливали атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость в принятии временных мер" во избежание аварии на ЗАЭС.

Сегодня, 11 сентября, "Энергоатом" сообщил, что Запорожская атомная электростанция полностью остановлена. В этот же день в МАГАТЭ начали консультации по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции.

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