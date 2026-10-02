СМИ раскрыли, кто стоял за подготовкой взрыва Ан-124 в Лейпциге

К делу, вероятно, причастны россиянин и белорус.

За планированием взрывов в немецком аэропорту города Лейпциг мог стоять российский байкер Олег Левушкин. Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

По данным издания, дрон со взрывчаткой должен был поразить крыло самолета и нанести серьезные повреждения аэропорту. БПЛА тогда попал в самолет, но не взорвался. Как отмечает издание со ссылкой на разведывательные данные ФРГ, Литвы и Польши, помимо Левушкина, к этой операции также мог быть привлечен белорусский агент Андрей Каршаков.

Издание отмечает, что сценарий взрыва самолета очень похож на попытки РФ провести подобные диверсии в Польше и Литве. В частности, взрывчатка, которая находилась на дроне, очень похожа на ту, которую РФ использовала в других странах Европы.

Видео дня

По имеющимся в СМИ данным, Левушкин поддерживал связь с Денисом Смоляниновым – одним из ключевых организаторов российских терактов в Европе. По данным литовской разведки, Смолянинов возглавляет отдел ГРУ, отвечающий за операции против Украины. Среди его специализаций, в частности, психологические операции и диверсионные кампании. По данным немецких правоохранительных органов, целью действий ГРУ является формирование у европейцев представления о том, что поддержка Украины сопряжена с риском.

По данным издания, Левушкин летом прибыл в Германию из Турции. В аэропорту Берлина он арендовал автомобиль за неделю до запланированного теракта. После чего он отправился за спрятанным оружием. Отмечается, что взрывчатку весом 1,8 кг перевезли в Германию через Болгарию и Сербию. Её хранили внутри грузовиков, расположенных вдоль маршрута.

По данным журналистов, следователи знали о прибытии Левушкина в Германию и его связях с ГРУ, однако не организовали за ним надлежащую слежку. За несколько дней до операции Левушкин провёл разведку в аэропорту Лейпцига. А уже через пять дней попытался взорвать грузовой самолёт "Антонов" Ан-124. Впоследствии немецкие правоохранители обнаружили ДНК Каршакова, который считается непосредственным исполнителем. Его ДНК была обнаружена на фрагменте перчатки, прикрепленной к антенне в Лейпциге.

Атака БПЛА в Лейпциге – что этому предшествовало

Напомним, в начале августа стало известно, что дрон со взрывчаткой атаковал украинский самолет в аэропорту Лейпцига. Сообщалось, что диверсии удалось избежать лишь благодаря тому, что на БПЛА не сработал детонатор.

Позже американская разведка, на которую ссылалась WSJ, сообщила, что к попытке теракта в Лейпциге причастно правительство РФ. Тогда отмечалось, что после неудачного нападения ещё один самолёт в аэропорту столкнулся с неустановленным объектом и получил небольшие повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: