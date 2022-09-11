Сегодня днем стало известно об отключении ЗАЭС от энергосети.

На Запорожской АЭС, захваченной русскими войсками, восстановили внешнее электроснабжение.

Об этом говорится в Twitter МАГАТЭ.

"Была восстановлена резервная линия электропередач к украинской ЗАЭС, что обеспечивает станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности", - говорится в сообщении агентства. Видео дня

Сегодня днем стало известно об отключении ЗАЭС от энергосети. Последние дни станция работала в режиме "острова", заживляя собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.

Линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины были повреждены из-за постоянных обстрелов российских войск.

Российские войска захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости: