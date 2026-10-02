8400 лет назад внезапно исчезло озеро площадью с Францию: это навсегда изменило Землю

Огромный объем пресной воды из озера хлынул в Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Значительная часть Северной Америки 13 тыс. лет назад была скрыта под водами гигантского водоема, известного сегодня как озеро Агассис. Но когда разрушились огромные ледяные массивы, вода из озера стремительно ушла.

Как пишет Discoverwildlife, это вызвало повышение уровня Мирового океана и кардинально изменило климат планеты и жизнь всех ее обитателей. Отмечается, что 110 000 лет назад большая часть Северной Америки была покрыта Лаврентийским ледником, толщина которого достигала3 км. Около 16 тыс. лет назад началось глобальное потепление, и ледник стал таять. Однако, края ледника находились на возвышенности, талой воде некуда было стекать, и она скапливалась. Так образовалось озеро площадью 440 тыс. кв км. Это сопоставимо с площадью Черного моря и превышает территорию современной Франции.

Водоем постоянно менял свои очертания, а его границы непрерывно смещались. Сначала вода стекала на юг, потом на северо-восток и на северо-запад.

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Однако, первый и самый масштабный и катастрофический сброс воды произошел в северном направлении, через Гудзонов залив. Это внезапное событие случилось около 13 тыс. лет назад, когда огромный объем пресной воды из озера хлынул в Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Это событие совпало с резким климатическим сдвигом, известным как поздний дриас, когда глобальное потепление внезапно сменилось похолоданием, продлившимся 1200 лет. Тогда температура в Северном полушарии упала на 3°C.

Некоторые ученые полагают, что внезапный приток пресной воды из озера Агассис нарушил глобальную циркуляцию вод в Атлантике, которая обычно переносит теплые воды на север, а холодные – на юг. Считается, что последовавшее за этим резкое похолодание привело к вымиранию многих видов североамериканской мегафауны, включая мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев.

Озеро Агассис существовало примерно 8400 лет назад, когда ледяные преграды окончательно рухнули, и вновь произошел стремительный сброс колоссальных объемов воды в Северный Ледовитый океан. Это привело к повышению уровня Мирового океана на 2,8 м за один год и затоплению обширных территорий.

Что осталось после озера Агассис

После окончательного исчезновения озера осталась обширная равнина с богатыми плодородными землями (в настоящее время это территория канадских прерий и Средний Запад США). А озера Виннипег, Виннипегосис, Лес и Манитоба – это остатки гигантского Агассиса.

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