Украина не получит ни льгот, ни привилегий в процессе вступления в ЕС, - еврокомиссар Кос

По ее словам, поступление основано на принципе заслуг.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что Украина не сможет вступить в ЕС в следующем году. Об этом она заявила в интервью Corriere.

"Дату 1 января 2027 года определил президент Зеленский. Вступление основано на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна. Я понимаю, что Киев и многие другие рассматривают вступление в ЕС как гарантию безопасности. Война в Украине изменила геополитическую ситуацию в Европе, и одним из последствий этого является то, что расширение вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. В процессе вступления нет никаких привилегий или льгот, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому наш долг - помочь ей. Надеюсь, что до конца года будет открыто как можно больше кластеров", - заявила политик.

По ее словам, лидеры должны обсудить четыре вопроса, а именно:

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влияние расширения на существующие государства-члены;

внутренние реформы, которые ЕС должен провести, чтобы стать более эффективным с большим количеством членов;

превентивные меры, то есть как защитить себя, чтобы новые члены соблюдали верховенство права и демократию даже после вступления в ЕС;

идеи по углублению постепенной усиленной интеграции.

Кос добавила, что в рамках пересмотра предвступительных требований блок предложит несколько идей по упрощению процедур принятия решений.

"Европейская комиссия выступает за замену принципа единогласия на голосование квалифицированным большинством в сфере политики безопасности и обороны. Это будет сложно, но мы считаем, что это было бы хорошо. Другой вариант - это то, что мы видели на примере предоставления кредита в поддержку Украины: группа стран движется вперёд. Также предусмотрены переходные положения. Кроме того, Договоры допускают меньшее количество комиссаров, а именно две трети от общего числа государств-членов", - объяснила комиссар.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что только одна страна блокирует открытие кластеров по вступлению Украины в ЕС. Речь идет о Венгрии, которая недовольна выполнением договоренностей в отношении венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

"Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем всё, что можем. Другая – нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны тем, как решаются проблемы их национального меньшинства, и выносят этот вопрос на самый высокий уровень в Брюсселе", – сообщил источник Deutsche Welle.

Также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС. По его словам, позиция Венгрии не меняется: страна может согласиться на процесс вступления на основе заслуг, без каких-либо исключительных процедур и без каких-либо ускоренных процедур.

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