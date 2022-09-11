Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.

В Международном агентстве по атомной энергии заявляют о начале консультаций по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении на странице МАГАТЭ в Twitter.

Отмечается, что 10 сентября была восстановлена резервная линия электропередач к ЗАЭС, благодаря чему оператор утром 11 сентября отключил последний действующий реактор станции.

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"Хоть генеральный директор Рафаэль Гросси и приветствует это восстановление, он по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС, пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана охранная зона ядерной безопасности и защиты, начались консультации", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. В августе оккупанты периодически обстреливали атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость в принятии временных мер" во избежание аварии на ЗАЭС.

Сегодня, 11 сентября, "Энергоатом" сообщил, что Запорожская атомная электростанция полностью остановлена. "Вчера вечером после восстановления работоспособности одной из линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние - холодный останов", - говорится в сообщении.

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