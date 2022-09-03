Рафаэль Гросси назвал свой визит на станцию "начальным" для работы МАГАТЭ на объекте.

На Запорожской АЭС остается сейчас шестеро экспертов Международного агентства по атомной энергии, постоянное представительство будет состоять из двух человек.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции 2 сентября.

Гросси назвал свой визит на станцию "начальным" для работы МАГАТЭ на объекте.

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"Шестеро наших экспертов остались там, они продолжат работу, которую мы начали вчера. После того, как я уже отмечал в Киеве и после визита и инспекции на ЗАЭС, мы установим постоянное присутствие на месте, на этот раз двумя экспертами, которые будут работать дальше", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать членам миссии МАГАТЭ ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

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