Windows 10 продолжит получать обновления: как бесплатно продлить поддержку еще на год

Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

Поддержка Windows 10 официально завершилась 14 октября 2025 года, после чего Microsoft прекратила выпускать для системы стандартные ежемесячные обновления безопасности. Однако пользователи, подключившие программу Extended Security Updates (ESU), по-прежнему могут получать критические исправления, пишет ZDNET.

Более того, владельцам домашних ПК не обязательно платить за продление поддержки $30. Microsoft предлагает бесплатные способы подключения ESU, а в июне 2026 года еще и продлила срок действия программы на год – теперь обновления безопасности будут приходить до 12 октября 2027 года.

Кто может бесплатно продлить поддержку Windows 10

Потребительская программа ESU доступна для компьютеров с финальной версией Windows 10 22H2. Поддерживаются редакции:

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Windows 10 Home;

Windows 10 Pro;

Windows 10 Pro Education;

Windows 10 Pro for Workstations.

Редакции Enterprise и Education в программу не входят. Также ESU нельзя подключить на компьютерах, которые присоединены к домену Active Directory, подключены к Microsoft Entra ID или зарегистрированы в системах управления устройствами, таких как Microsoft Intune.

Также на ПК должно быть установлено последнее накопительное обновление Windows.

Чтобы узнать статус поддержки компьютера, нужно открыть "Параметры" → "Центр обновления Windows" и прокрутить страницу вниз.

Если ESU уже активирована, Windows покажет соответствующее сообщение о подключении расширенных обновлений безопасности.

Если компьютер не зарегистрирован, система сообщит, что версия Windows достигла конца поддержки и устройство больше не получает обновления безопасности.

Как зарегистрироваться в программе ESU

После окончания стандартной поддержки Windows 10 в разделе Windows Update появляется кнопка "Зарегистрироваться сейчас" (Enroll now). Она запускает мастер подключения ESU.

Для бесплатного подключения ESU на ПК потребуется учетная запись Microsoft. Если вы уже вошли в нее и ранее использовали Windows Backup для сохранения настроек в облаке, регистрация пройдет автоматически.

Если Windows Backup ранее не использовался, система предложит варианты получения ESU. Бесплатно подключить обновления можно двумя способами, самый простой – включить Windows Backup и синхронизировать настройки компьютера с облаком Microsoft.

Если использовать резервное копирование не хочется, второй вариант – потратить 1000 баллов Microsoft Rewards. Их можно набрать за неделю, например, пользуясь поиском Bing хотя бы несколько минут в день.

После активации ESU обновления будут приходить на компьютеры до октября 2027-го. Одна подписка для персонального использования может применяться к 10 компьютерам, если войти на них с той же учетной записью Microsoft.

Важно понимать, что расширенная поддержка не возвращает полноценную поддержку Windows 10. Пользователь получает прежде всего критические и важные исправления безопасности, но не новые функции операционной системы и не полный набор привычных исправлений.

По данным StatCounter, доля Windows 10 в сентябре составила 36,99%, а до Windows 11 уже обновилось 61.42% пользователей. Замыкает топ-3 старая добрая Windows 7, которой по-прежнему пользуются 1,3% украинцев.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

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