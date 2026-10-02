Украинские наземные дроны теперь ещё и плавают, – TWZ

Реки и болота больше не будут представлять столь серьезную проблему для наземной логистики на фронте, как раньше.

Украинские военные впервые применили наземный роботизированный комплекс, специально приспособленный для преодоления водных преград, во время логистической миссии на фронте. О деталях операции американскому изданию The War Zone (TWZ) рассказал командир подразделения наземных роботов Alter Ego 93-й отдельной механизированной бригады, назвавшийся по позывному Электрик.

По словам военного, потребность в такой технике возникла из-за участков фронта, где реки, заболоченные территории и другие водные преграды затрудняли или полностью блокировали доставку грузов наземными беспилотниками. Министерство обороны Украины обратилось к подразделению с просьбой помочь решить эту проблему.

Разработка амфибийной машины длилась относительно недолго. "Весь процесс от разработки до боевого применения занял менее трёх месяцев", – рассказал командир.

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Специалисты подразделения пошли двумя путями. В одном случае они взяли наземный дрон, который уже использовали, и приспособили его к работе на воде. В другом – использовали готовую амфибийную машину, но существенно её доработали. В частности, военные меняли электронику, программное обеспечение, гидроизоляцию и системы связи. В случае с наземным роботом старались сохранить его характеристики при движении по суше, добавив необходимые механические компоненты и защиту от воды.

Одной из главных проблем стало различие между испытаниями на полигонах и реальными условиями боевой работы. По словам Электрика, некоторые коммерческие системы могут плавать и передвигаться по суше во время тестов, однако этого недостаточно для использования на фронте. Именно опыт инженеров подразделения, работающих вблизи передовой, помог определить, какие решения действительно пригодны для боевых условий.

Первую амфибийную миссию выбрали для обеспечения участка, где водные преграды не позволяли обычным наземным дронам доставлять грузы. В подразделении отмечают, что наземные дроны уже перевозят сотни тонн логистических грузов, но ранее их возможности были ограничены реками и другими водоемами. Теперь военные планируют масштабировать технологию для других подобных участков фронта.

Первая попытка выполнить миссию завершилась неудачей из-за технической проблемы. После этого военные проанализировали причины, устранили недостатки и повторили операцию.

Во время успешного рейса робот преодолел около 40 километров в одну сторону, после чего вернулся обратно. Общая дистанция, по словам военного, составила примерно 70 километров. Машина перевозила еду и другие необходимые припасы. Во время выполнения задания она попала под российский огонь, но смогла его пережить.

На данный момент амфибийный наземный дрон не является автономным: оператор полностью управляет им вручную. Военным пришлось не только разработать саму машину, но и обучить операторов работать с ней в воде, а также разработать соответствующую тактику применения. Искусственный интеллект во время этой миссии не использовался.

Командир также сообщил, что амфибийные дроны могут получить и другие задачи в будущем.

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Как писал УНИАН, F-16 доказали высокую эффективность в борьбе с новыми российскими дронами, но Украина может использовать лишь половину своего авиапарка. Часть самолетов длительное время находится в Европе на ремонте, что затягивает их возвращение и снижает оборонные возможности.

Также мы сообщали, что Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 против российской цели. Хотя удар имеет скорее символическое значение из-за ограниченных производственных мощностей, ракета позволяет поражать объекты, недоступные для дронов.

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