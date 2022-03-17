Поврежденные участки газораспределительных сетей отремонтировали.

В Лисичанске восстановили газоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины на своей странице в Facebook.

"Город Лисичанск снова с газом: проведенные ремонты поврежденных в результате вражеских обстрелов участков газораспределительных сетей позволили возобновить транспортировку газа в город. Специалисты Оператора ГТС Украины продолжают работы по возобновлению транспортировки газа на других ГРС в Донецкой области, которые были отключены из-за военных действий", - говорится в сообщении.

В то же время отключенными из-за боевых действий остаются 42 ГРС из 1395. Для ликвидации последствий обстрелов сотрудники Оператора ГТС вынуждены ждать прекращения боевых действий, отмечает оператор.

Оператором ГТС Украины за минувшие сутки магистральными газопроводами было направлено 95,1 млн кубометров газа для нужд Украины, добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас из-за боевых действий около 250 тысяч потребителей остались без газоснабжения.

Город Лисичанск Луганской области оказался без газа, когда ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города.

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