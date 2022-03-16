24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН, Владимир Гонтар
Около 250 тыс. потребителей в Украине отключены от газа.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в прямом эфире Ukraine Media Center.
"Нас сейчас больше беспокоят те газопроводы, которые поставляют газ отечественным потребителям. Сегодня, к сожалению, у нас где-то около 250 тыс. отключенных от газа потребителей", - сказал он.
Также, министр отметил, что сейчас существуют некоторые трудности с тем, чтобы восстановить газоснабжение.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.