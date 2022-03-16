Министр отметил, что сейчас существуют некоторые трудности с тем, чтобы восстановить газоснабжение.

Около 250 тыс. потребителей в Украине отключены от газа.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в прямом эфире Ukraine Media Center.

"Нас сейчас больше беспокоят те газопроводы, которые поставляют газ отечественным потребителям. Сегодня, к сожалению, у нас где-то около 250 тыс. отключенных от газа потребителей", - сказал он.

Также, министр отметил, что сейчас существуют некоторые трудности с тем, чтобы восстановить газоснабжение.

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