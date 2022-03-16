Ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города.

Город Лисичанск Луганской области потерял газоснабжение, ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. "Лисичанскгаз" (подразделение "Луганскгаза") принял решение перекрыть газовые сети", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеских обстрелов в Киевской области поврежден газопровод к газораспределительной станции (ГРС) "Залесье".

"Для проведения ремонтных работ на газопроводе, временно отключены ГРС "Залесье", "Семиполки", "Калита" и "Большая Дымерка", через которые поступает газ в одноименные населенные пункты Броварского района. Транспортировка газа в г. Бровары через ГРС "Бровары" продолжается в штатном режиме", - информирует оператор.

Из-за активных боевых действий за последние сутки увеличилось количество остановленных газораспределительных станций - с 37 до 38, отмечает пресс-служба. Соответственно, пока не восстановлено газоснабжение для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, которые получали газ через эти станции.

Кроме того, несмотря на работу в чрезвычайных условиях Оператором ГТС Украины за минувшие сутки магистральными газопроводами было направлено 101,6 млн кубометров газа для нужд Украины, добавили в пресс-службе.

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