По мнению экспертов, Россия, в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

Французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что на этой неделе члены Евросоюза могут прийти к согласию по предложению Еврокомиссии запретить весь импорт нефти из России.

Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, что мы могли бы заключить сделку на этой неделе", – сказал Бон телеканалу LCI, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон должен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позже в этот же день.

Издание напоминает, что Венгрия является наиболее рьяным критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключения "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время, в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

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