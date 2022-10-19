На месте работают спасатели.

Российские оккупанты ударили по Бурштынской ТЭС на Ивано-Франковщине, там возник пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте", - отметила она.

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Онищук также заявила, что жертв в результате этого обстрела нет.

Председатель ОВА добавила, что дорога возле Бурштынской ТЭС пока перекрыта, но организован объезд по окрестным селам.

Кроме того, она призвала жителей области ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Позже Онищук сообщила, что пожар на Бурштынской ТЭС уже ликвидирован.

Российские удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября российские оккупанты осуществили атаки на ряд областей Украины. В частности, на Винницкую, Львовскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Тернопольскую, Житомирскую, Киевскую области и Киев. Попадания были зафиксированы по объектам критической инфраструктуры, в частности, оккупанты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

18 октября в результате обстрела оккупантов поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

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