После вчерашней ракетной атаки в энергосистеме существует дефицит в объеме около 4 тыс. мегаватт.

До 20 декабря ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться сложной, заявил в эфире информационного телемарафона глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, после ракетной атаки 16 декабря большинство повреждений на энергообъектах удалось устранить. Электроэнергию получает большинство потребителей.

"Самая сложная ситуация в Днепре и области... Мы еще не вернулись к состоянию до ракетной атаки, и в системе существует дефицит в районе 4 тыс. мегаватт, больше всего отключений в центральной и восточной части Украины", - сказал он.

Видео дня

Герус отметил, что в ближайшие три дня (до 20 декабря) в Украине прогнозируют похолодание, поэтому нагрузка на сети возрастет, но после этого ситуация улучшится.

В ближайшие день-два будет восстановлена и запущена в работу еще часть энергетических объектов, тогда дефицит уменьшится.

"До вторника ситуация будет сложной, но она постепенно будет улучшаться. Со вторника объем отключений должен уменьшиться и вернуться к показателям несколько дней назад", - сказал Герус.

Ракетный удар россиян по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 16 декабря утром Украина подверглась уже девятой с начала октября масштабной российской ракетной атаке. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 из 76 выпущенных Россией ракет.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в Украине в результате ракетной атаки россиян было повреждено около девяти объектов генерации. В результате попаданий по энергообъектах в нескольких областях по всей Украине были введены аварийные отключения света.

По состоянию на утро 17 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться, но последствия девяти ракетных атак, все еще являются значительным. В связи с этим всем облэнерго доведены лимиты потребления.

Вас также могут заинтересовать новости: