Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще является значительным.

Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после вчерашних ракетных ударов российских оккупантов.

Как сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", "дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще является значительным". В связи с этим всем облэнерго доведены лимиты потребления.

"По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень планируемой мощности. Теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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"Состояние электросетей по всей стране осложнено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Также обращается внимание, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", был завершено 16 декабря в 19:15. Сейчас рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине.

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