Украинская оборонная промышленность наращивает производство оружия дальнего действия: в 2026 году планируется изготовить сотни "Нептунов", а выпуск "Паляниц" уже превысил тысячу в год.

Украина в 2026 году планирует изготовить сотни крылатых ракет "Нептун", а также более тысячи малогабаритных крылатых ракет UAV-290 "Паляница". В то же время производство "Нептунов" пока не достигнет тысячи единиц в год. Увеличить темпы выпуска вооружения можно будет при условии дополнительного финансирования.

Об этом рассказал генеральный конструктор и генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По его словам, производство "Паляниц" уже превысило тысячу единиц в год. В то же время предприятие могло бы нарастить выпуск ракет при наличии дополнительных средств.

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"Наша оборонная промышленность достигла такого уровня, что любое нападение на Украину дорого обойдется нашему врагу", – подчеркнул Коростелев.

Разработка "Нептуна" началась еще в 2010 году

По словам руководителя КБ "Луч", работа над ракетой "Нептун" началась еще в 2010 году. Однако финансирование ее производства стало поступать лишь в конце 2020 года.

Коростелев поднял вопрос о нехватке средств во время совещания высокого уровня с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские чиновники называют первое успешное боевое применение "Нептуна" в апреле 2022 года важным моментом для страны и оборонной промышленности. Это не только подняло боевой дух украинцев, но и продемонстрировало западным государствам, что Украина способна эффективно использовать собственные разработки.

Какие версии ракеты "Нептун" есть у Украины

На данный момент известно как минимум о двух актуальных модификациях украинской ракеты: "Длинный Нептун" (Р-360Л) и "Толстый Нептун" (Р-360).

"Длинный Нептун" (Р-360Л) – удлинённая модификация ракеты с заявленной дальностью до 1000 км и боевой частью массой 260 кг. Ее длина без стартового ускорителя составляет 6 метров, а диаметр корпуса – 500 мм.

Ракета получила измененную носовую часть и увеличенные рули. Среди заявленных возможностей – полет над сложным рельефом и прохождение маршрута без спутниковой навигации.

"Толстый Нептун" (Р-360) – условное название модификации с двумя боковыми топливными баками. Её продемонстрировали в октябре 2025 года.

По оценке исследователя Фабиана Гоффмана, ракета могла сохранить диаметр основного корпуса около 380 мм и боевую часть массой 150 кг. Благодаря дополнительному запасу топлива её дальность могла увеличиться до 400–600 км.

"Паляница" способна преодолевать до 650 км

UAV-290 "Паляница" – малогабаритная крылатая ракета с турбореактивным двигателем, предназначенная для автономного поражения стационарных наземных целей.

Согласно характеристикам, обнародованным в 2026 году, её заявленная дальность составляет 650 км, общая масса – 350 кг, а масса боевой части – 100 кг.

Длина ракеты составляет 3,5 метра, размах крыльев – 1,7 метра. Крейсерская скорость может достигать 800 км/ч.

Для запуска используется прицеп или полуприцеп с твердотопливным ускорителем.

Areion станет дальнейшим развитием "Паляницы"

Еще одной украинской разработкой является ракета Areion, которая позиционируется как дальнейшее развитие "Паляницы".

Она предназначена для поражения прибрежной инфраструктуры и важных стационарных объектов в глубине территории противника.

Заявленная дальность Areion составляет 600 км, масса боевой части – 100–120 кг, а минимальная высота полёта – 20 метров.

Помимо инерциальной навигации со спутниковой коррекцией, для ракеты предусмотрена альтернативная система AltNav, которая должна обеспечивать работу в условиях радиоэлектронного противодействия.

Areion размещается в транспортно-пусковом контейнере. Для запуска могут использоваться адаптированная пусковая установка "Нептуна", универсальный прицеп или полуприцеп.

Украинские ракеты наносят удары по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, многоэтапную спецоперацию по поражению Крымского моста провели Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны – конструкция обрушилась после удара "Паляницы".

По данным СБУ, в результате ударов полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также предварительно повреждена железнодорожная часть незаконного сооружения.

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