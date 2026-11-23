Было задействовано семь морских дронов украинского производства.

Силы обороны провели "образцовую операцию" у берегов Ливии и потопили российский корвет "Меркурий". Об этом сообщил в Telegram Владимир Зеленский.

"Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства", – отметил он.

Зеленский добавил, что "Меркурий" – один из новейших российских кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году.

Видео дня

"Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолёт Ка-27. Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. Результат – поражён", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает операции в определённых акваториях. "Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское вооружение", – подчеркнул Зеленский.

При этом он продемонстрировал видео проведения операции.

Подробности операции от СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что совместно с Силами обороны поразили две военные цели РФ вблизи ливийского порта Бенгази.

"Речь идет о подпадающем под санкции сухогрузе MV ANGARA, который использовался для перевозки российской военной техники, а также о многоцелевом корвете "Меркурий", который регулярно сопровождал вражеские морские конвои, в частности охранял MV ANGARA", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что для нанесения ударов было задействовано 7 беспилотных катеров украинского производства, которые доставили на указанную локацию и спустили на воду с так называемого "корабля-матки". При этом отметили, что попытки противника уничтожить украинские дроны с воздуха, с воды и с суши не увенчались успехом.

"В результате атаки уничтожен российский многоцелевой корвет "Меркурий" (бортовой номер 734) проекта 20380. Не помогло даже то, что судно укрылось в порту. Корабль входил в состав ВМФ РФ и был приписан к Черноморскому флоту страны-агрессора. Его приняли на вооружение в 2023 году. На борту корвета находился многофункциональный вертолёт Ка-27, который также пошёл ко дну", – подчеркнули в СБУ.

При этом отметили, что второй целью стал российский сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842), который использовался для обеспечения военной логистики РФ, в частности в рамках так называемого "Сирийского" и "Ливийского экспресса".

Уничтожение российского корвета в Ливии

Как сообщал УНИАН, в ливийском порту Бенгази взорвался российский корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", сопровождавший конвой с вооружением для Ливийской национальной армии, которую поддерживает Россия.

На видеозаписях, которые распространялись в социальных сетях, видны пламя и дым над портом.

По сообщениям местных СМИ, в результате удара есть погибшие ливийцы и россияне. На спутниковых снимках видно, что судно практически полностью перевернулось и затонуло – над водой осталась только носовая часть.

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