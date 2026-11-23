Оба объекта ранее уже подвергались атакам украинских дронов.

Ночью дроны атаковали несколько регионов России – вспыхнул пожар на крупном НПЗ в Ростовской области, а также на нефтеперекачивающей станции в Татарстане.

Так, в Новошахтинске фиксируют сильный пожар в районе местного завода нефтепродуктов и компании, занимающейся продажей топлива, пишет ASTRA.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) имеет мощность переработки до 7,5 млн. тонн нефти в год, производит дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции. Предприятие является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге России.

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По данным Генштаба ВСУ, завод напрямую вовлечен в обеспечение Вооруженных сил РФ, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное горючее и авиационный керосин.

Также пожар мог начаться на ООО "ТАТА-ГАЗ" – это частная компания, занимающаяся торговлей топливом, его хранением и логистикой.

Также возле Альметьевска в Республике Татарстан дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино", жители сообщают о сильном пожаре.

Объект расположен примерно в 1300 км от границы с Украиной.

Станция принимает, хранит и перекачивает нефть, поступающую с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана. Это опорный узел нефтепровода "Дружба", который играет ключевую роль в обеспечении непрерывности нефтяных потоков – как для переработки внутри России, так и для экспортных маршрутов. Так как станция объединяет потоки из разных нефтедобывающих регионов, то сбои в ее работе или повреждение резервуарного парка затронут целую логистическую цепочку и создают риски для пропускной способности и маневрирования объемами нефти.

Ранее она уже была атакована 19 ноября.

Удары по российским объектам

Ранее украинские дроны впервые с начала войны атаковали Калининградскую область. Взрывы звучали в городе Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ.

Также 22 ноября морские дроны атаковали российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгаз, он полностью уничтожен и затонул.

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