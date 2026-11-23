В результате удара судно практически полностью перевернулось и затонуло.

Российский корвет "Меркурий" в ливийском Бенгазе атаковали минимум три беспилотника, погибли несколько ливийцев и россиян, находившихся на борту. Об этом пишет Al Jazeera.

Издание сообщает, что судно подверглось атаке, предположительно, с использованием морского беспилотника; в результате произошел взрыв и кратковременный пожар.

"По словам местных источников, погибло несколько граждан Ливии и России. Судно было пришвартовано в гражданском морском порту Бенгази, недалеко от военно-морской базы", - отмечается в новости.

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При этом, поданным источников, на борту судна находились оружие, боеприпасы и беспилотники. Местные жители рассказали, что видели, как судно атаковали три беспилотника.

На спутниковых снимках видно, что судно практически полностью перевернулось и затонуло – над водой осталась лишь носовая часть. Также заметен дым, поднимающийся от надстройки корабля, а на причале разбросаны обломки.

Как отмечает The Guardian, если подтвердится, что Украине удалось уничтожить или серьезно повредить российский боевой корабль в Бенгази, "это станет одним из наиболее успешных морских ударов за все время войны".

Небольшое подразделение украинского спецназа базируется в городе Мисрата на западе Ливии; как полагают, именно оно в течение последнего года координировало атаки беспилотников на российские танкеры и транспортные суда.

Удары по кораблям РФ

22 ноября стало известно, что в результате удара беспилотников был полностью уничтожен и затонул ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий" Черноморского флота РФ в порту Бенгази (Ливия).

Также в воскресенье вечером местные СМИ сообщили, что ещё один морской беспилотник поразил коммерческое судно у порта Бенгази в ходе отдельной атаки. Предварительно, под удар попало российское судно типа Ro-Ro "Аскалон", которое вышло из Калининграда и доставило в Бенгази несколько морских дронов.

Также накануне дроны атаковали российский военный транспортник "Спарта II" в Финском заливе. Судно, перевозившее военные грузы для российской армии, долго горело в море, а экипаж пришлось эвакуировать.

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