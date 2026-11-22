Юрий Кобзар

Новый мост входит в двадцатку самых высоких в мире.

В китайской провинции Гуйчжоу завершили один из ключевых этапов строительства огромного моста Гуньюхэ, который проходит над глубоким каньоном на высоте около 400 метров. Рабочие установили последнюю из 113 бетонных балок, полностью соединив конструкцию будущей автомобильной переправы, пишет Libertatea.

Последнюю балку весом 123 тонны установили 17 ноября. Операция требовала высокой точности и применения специальных интеллектуальных систем подъема на тросах, а также технологических решений, разработанных китайскими специалистами.

"Её установка с миллиметровой точностью стала значительным техническим успехом", – отмечает Libertatea.

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Общая длина моста составляет примерно 882 метра. Его основой является большая стальная арочная конструкция с пролетом 520 метров. Благодаря высоте около 400 метров над долиной мост Гуньюхэ занимает 15-е место в мире по высоте. А по длине основного пролета среди мостов такого типа он уступает лишь одному объекту.

Строителям пришлось работать в сложных географических условиях. По данным издания, на отдельных участках каньона крутизна скал достигает почти 70 градусов, что существенно ограничивало возможности использования тяжелой техники.

Мост является частью автомагистрали Аньпань протяженностью более 173 километров. Трасса будет иметь шесть полос движения, а расчетная скорость составит 100 км/ч. На момент публикации готовность строительства автомагистрали превысила 99%.

Официальное открытие всей трассы запланировано на март 2027 года. Дорога позволит сократить время поездки между городами Аньшунь и Паньчжоу с трёх с половиной до полутора часов.

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Новости Китая

Как писал УНИАН, китайская государственная компания CNOOC объявила об открытии значительных запасов природного газа в Бохайском заливе, где она пробурила скважину на глубину почти 5,8 км. Во время испытаний скважина давала около 800 тысяч кубометров газа в сутки.

Также мы сообщали, что в Китае на угольном карьере запустили первые 100 полностью электрических беспилотных карьерных грузовиков, способных перевозить до 90 тонн груза. Для навигации они используют камеры, радары, искусственный интеллект и сети 5G, а замена разряженного аккумулятора на заряженный происходит автоматически менее чем за шесть минут.

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