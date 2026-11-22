На повестке дня многомиллиардный пакет новой помощи и совместные европейские партнерства.

Президент США Дональд Трамп подталкивает Европу к тому, чтобы та перестала сосредотачиваться на военной помощи Украине. Однако ни НАТО, ни демократы в Конгрессе США, которые только что получили новые полномочия, его не слушают.

Наоборот - союзники Украины и влиятельные сенаторы США уже рассматривают целый спектр разных возможностей, как дать Киеву рычаги в переговорах и как противостоять давлению со стороны Трампа, пишет Politico.

Так, ведущие законодатели-демократы, которых также поддерживает один из самых влиятельных проукраинских республиканцев, настаивают: уже в начале следующего года они будут пытаться провести многомиллиардный пакет военной помощи Украине. И тем самым они фактически бросают Трампу вызов - "наложите вето, если посмеете".

Видео дня

Что готовят партнеры Украины

Европейские страны тем временем через совместные партнерства активно работают над поставками Киеву бронетехники и систем противовоздушной обороны. А союзники по НАТО призывают Пентагон передать Украине старые истребители, которые могут перехватывать российские реактивные дроны.

Демократы, которые получили контроль над Конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов, в эти выходные на международном форуме по безопасности в Галифаксе дали четко понять: если Трамп хочет "душить" Украину, то для этого ему сначала придется пройти через них.

"У нас появилось гораздо больше инструментов", - заявил сенатор Тим Кейн (демократ от Вирджинии), который возглавляет двухпартийную делегацию Конгресса в Галифаксе. "Теперь республиканцы нуждаются от нас, демократов, гораздо больше, чем в предыдущие два года. И мы точно не позволим им уморить голодом нашего союзника. Мы этого не допустим", - подчеркнул он.

Трамп после недавней встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином отметил, что хочет положить конец войне и даже отметил, что есть "действительно хороший шанс" достичь соглашения.

Помощь Украине снова на повестке

Сенатор Кейн вместе с Энди Кимом (демократ от Нью-Джерси) заявили, что следующий созыв Конгресса уже готовит для Украины новый многомиллиардный пакет помощи. В него войдет как оружие, так и гуманитарная поддержка.

План, как объяснил сенатор Ким, заключается в том, чтобы собрать достаточную двухпартийную поддержку. Этого хватит либо чтобы вынудить Трампа применить вето, либо даже чтобы его вето преодолеть.

"Ни один сенатор, с которым я лично общался за последние две недели, - ни среди республиканцев, ни среди демократов, - не сказал мне, что будет против этого движения", - заявил Ким в интервью на полях форума в Галифаксе. "У нас вполне может собраться большинство, чтобы преодолеть вето. Учитывая, сколько голосов мы недавно получили в Сенате и Палате представителей за пакет санкций против России", - добавил он.

Правда, законодатели, которые прибыли в Галифакс, не ожидают возвращения эпохи больших пакетов помощи Украине времен президента Байдена.

Вместо этого, по словам Кейна, Конгресс сейчас активно общается с союзниками - в частности с Польшей и Германией - насчет совместных партнерств для поставок оружия Киеву. Причем деньги на это пойдут не только из бюджетов, но и от частных инвесторов.

"Вы еще увидите, какие значительные инвестиции в Украину появятся в наших оборонных и финансовых законопроектах", - подчеркнул Кейн.

Как ограничивают пространство для маневра Трампа

Сенатор-демократ Крис Кунс, который должен возглавить сенатский комитет по международным отношениям, также заявил, что рассматривает возможность инициировать расследование.

Речь идет о ситуации, когда Украине ограничили скорость для спутниковых терминалов Starshield производства SpaceX Илона Маска - при этом они находятся под управлением именно Пентагона. Ответственность за этот инцидент пока никто не взял. А сам Киев отметил, что это уже позволило российским ударам прорывать украинскую противовоздушную оборону.

"Это настоящая низость, что у нас сегодня президент, который не видит эту ситуацию так же четко, как видят ее сами американцы", - заявил Кунс. "Путин вообще не популярен в Америке. И только один человек, похоже, по-настоящему хочет с ним дружить", - подчеркнул он.

Сенатор Ким добавил, что демократы также намерены "сузить пространство для маневра", которое до сих пор позволяло Трампу обходить новые санкции и тарифы Конгресса против России. Кроме того, они планируют ввести отдельные санкции против российского "теневого флота" - старых нефтяных танкеров, которые Кремль использует, чтобы обходить западные экспортные запреты.

А еще, по словам сенатора Кейна, демократы уже ищут механизмы, которые помогут помешать Белому дому задерживать или отменять уже утвержденную Конгрессом помощь Украине - именно в контексте попыток Трампа завершить войну.

"Нам нужно продумать не только то, как именно мы покажем нашу приверженность ресурсам для Украины. Нам также нужно убедиться, что Пентагон не сможет саботировать все это", - подытожил Кейн.

Два трека, по которым движется Европа

Сообщается, что европейские правительства также активно общаются с Пентагоном относительно поставки Украине истребителей F-16, которые сейчас числятся за Национальной гвардией США. Их планируют использовать именно для перехвата высокоскоростных российских реактивных дронов. Об этом заявил министр по вооружениям, закупкам и персоналу Нидерландов Дерк Босвейк.

И пока европейцы ведут переговоры с Пентагоном и покупают ракеты у Lockheed Martin и Raytheon, Нидерланды одновременно поддерживают инициативу сразу пяти европейских оборонных компаний. Речь идет о совместной разработке перехватчика баллистических ракет средней дальности.

"С одной стороны, мы наращиваем собственный потенциал. А с другой - покупаем то, что сейчас уже есть на рынке, - объяснил Босвейк в интервью. - Нам нужно идти обоими путями одновременно. Думаю, лет через два баланс постепенно сместится в сторону именно европейской стороны".

Впрочем, такие планы пока не успокаивают страхи европейцев. Многие в Европе все еще боятся, что в итоге большим победителем в этой войне может стать именно Россия, отмечают журналисты.

"Мы последовательно поддерживали Украину и будем делать это столько, сколько будет продолжаться война, - заявил депутат немецкого Бундестага Нильс Шмид. - Мы не хотим, чтобы Украина была вынуждена пойти на соглашение только из-за того, что у нее не хватит военных ресурсов для дальнейшей борьбы".

Другие новости о поддержке Украины

Ранее УНИАН сообщал, что премьер Чехии возмутился, что ЕС закладывает в бюджет миллиарды для Украины. Тем временем Чехии, по его словам, предлагают сократить финансирование на 32 миллиарда евро. И он назвал это "абсолютно неприемлемым".

Кроме того, мы также рассказывали, что Фицо сделал жесткое заявление о новом кредите ЕС для Украины на 45 млрд евро. По его словам, Словакия не присоединялась и к предыдущему кредиту на 90 миллиардов евро, и менять свою позицию не собирается.

Вас также могут заинтересовать новости: