Украина передала США перечень населенных пунктов, где можно было бы организовать гуманитарное прекращение огня, но тогда Кремль отверг возможность эвакуации оттуда украинцев.

Украина предложила провести эвакуацию местных жителей из 15 оккупированных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, расположенных вдоль реки Днепр. Это позволяет организовать локальное прекращение огня без угрозы непосредственного столкновения враждующих сторон. Однако в Донецкой области, как того требовал Кремль, провести подобную эвакуацию не удастся, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пояснили, что в Донецкой области обеспечить стабильную линию фронта невозможно.

Издание сообщило, что согласно предложению президента Украины Владимира Зеленского от 21 ноября речь идет о Раденске, Костогрызово, Голую Пристань, Старую Збуровку, Новую Збуровку, Гладковку, Великие Копани, Кардашинку и Большую Кардашинку в Херсонской области, а также Каменское, Верхнюю Криницу, Васильевку, Маячку, Златополь и Днепрорудное в Запорожской области.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина передала США перечень населенных пунктов, где можно было бы организовать гуманитарное прекращение огня, но тогда Кремль отверг возможность эвакуации оттуда украинцев. Отмечается, что на новое предложение в Москве пока не отреагировали.

Аналитики ISW подчеркнули, что география предлагаемых для эвакуации населенных пунктов обширна, тогда как прекращение огня возможно только в ограниченной зоне боевых действий благодаря тому, что река Днепр обеспечивает стабильную линию фронта.

"Все 15 населенных пунктоврасположены либо непосредственно вдоль берега реки Днепр или Каховского водохранилища, например, Олешки,, либо в нескольких километрах к югу от реки Днепр в ближнем тылу России. Прекращение огня для эвакуации гражданского населения возможно в этих районах только потому, что река Днепр и Каховское водохранилище являются основными водными преградами, препятствующими активным наземным боевым действиям вдоль нынешних линий контроля", – отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, прекращение огня в этих районах потребует от российских и украинских сил договоренностей о прекращении ударов и минимально повлияет на активные наземные операции.

По этой причине они не верят в возможность прекращения огня в районах, где география поля боя не обеспечивает стабильной линии фронта. Уточняется, что речь идет о предложении российского диктатора Владимира Путина провести локальное перемирие в Константиновке.

Гуманитарная миссия в Константиновке: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что на совместной пресс-конференции со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером российский диктатор Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой области по примеру Олешек. Глава Кремля заявил, что РФ якобы полностью контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Путин привел данные, что в городе остается до 500 гражданских лиц. По его словам, российским оккупантам потребуется до 5 суток на разминирование города.

Также мы писали, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия хочет использовать идею гуманитарной миссии в Константиновке, чтобы добиться вывода украинских войск из города и захватить его. Зеленский отметил, что российские войска уже полтора года не могут захватить Константиновку. Он предположил, что если бы Россию действительно беспокоила судьба мирных жителей, россияне могли бы предложить гуманитарные операции в других населенных пунктах, в частности вблизи Олешек в Херсонской области.

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