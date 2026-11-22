Бабиш заявил, что нынешний проект бюджета Европейского союза "неприемлем" для Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал выделение средств для Украины из бюджета Европейского Союза. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях в воскресенье, 22 ноября, он выступил против сокращение финансирования Чехии, высоких расходов на Европейский парламент и Украину, пишет Irozhlas.

По словам Бабиша, финансирование европейских структур в течение 7 лет обойдется бюджету в 100 миллиардов евро. Также 100 миллиардов евро закладывается в бюджет для выделения помощи Украине. По мнению Бабиша, финансирование Украины должно идти "вне европейского бюджета".

"Зачем нам давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать деньги вне европейского бюджета", - заявил он.

Видео дня

Тем временем Чехии, по его словам, предлагают сократить финансирование на 32 миллиарда евро. И он назвал это "абсолютно неприемлемым".

По его словам, хотя Чехия все еще остается дотационным государством, которое получает от ЕС больше, чем дает, взносы Чешской Республики в бюджет ЕС возрастают. Хотя с момента вступления Чехии в Европейский союз в 2004 году она неизменно получает больше от бюджета ЕС, чем тратит на европейские структуры.

Пересмотр бюджета ЕС

Добавим, что в субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта представил пересмотренную рамочную программу переговоров по семилетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы. По сравнению с предыдущем планом, представленным Европейской комиссией, она сокращена на 204 миллиарда евро.

Финансирование Украины

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро. При этом Словакия не присоединялась и к предыдущему кредиту на 90 миллиардов евро.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны-члены блока не согласятся участвовать в финансировании Украины в 2027 году и в последующие годы.

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