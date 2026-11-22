Корабль загорелся во время стоянки в ливийском порту, где его атаковали дроны.

Российский ракетный корвет "Меркурий", взорвавшийся во время стоянки в ливийском порту, вероятно, полностью уничтожен и затонул. Об этом сообщает Telegram-канал "Стратегическая авиация".

"22 ноября в результате удара беспилотников был полностью уничтожен и затонул ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий" Черноморского флота РФ в порту Бенгази (Ливия)", – говорится в сообщении.

Канал также публикует спутниковые снимки, на которых хорошо виден масштабный пожар на корабле и огромный столб дыма над ним.

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Как отмечает канал, россияне использовали этот корвет для сопровождения и охраны своих транспортных судов, перевозивших военные грузы в страны Африки. В частности, он был задействован в обеспечении поставок для российского Африканского корпуса, который заменил собой "Группу Вагнера" в этом регионе мира.

Атаки на российские корабли

Как писал УНИАН, накануне дроны атаковали российский военный транспортник "Спарта II" в Финском заливе. Судно, перевозившее военные грузы для российской армии, долго горело в море, а экипаж пришлось эвакуировать.

А уже к вечеру дроны долетели до Калининградской области и атаковали портовый район города Балтийск, где находится главная база Балтийского флота РФ.

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