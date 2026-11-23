Клейтон уточнил, что в вопросе Украины Путин не является другом США.

Российский лидер Владимир Путин не является другом Америки, когда речь заходит об Украине. Как пишет Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире программы "This Week" на телеканале ABC News, комментируя слова Дональда Трампа во время встречи с Путиным на саммите АТЭС.

"Он не друг Америке в вопросе Украины. Совсем не друг", - сказал Клейтон.

В то же время он защитил высказывание Трампа, напомнив, что этот разговор состоялся в контексте дискуссий между лидерами трех ведущих ядерных держав мира – США, России и Китая.

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Именно в этой ситуации слово "друг" было "вполне уместным", считает глава Национальной разведки США.

Ранее Трамп, защищая свое решение назвать Путина другом, заявил: "Приятно иметь в качестве друга человека, у которого есть 4000 ядерных боеголовок, а не врага". Однако, когда позже Трампа снова спросили об этом, он не стал уточнять, является ли Путин другом Соединенных Штатов в целом, заявив: "Я не могу говорить от лица всей Америки".

Трамп назвал Путина другом

19 ноября, увидев российского диктатора в переговорном зале, президент США указал на него и спросил: "А кто это?". И добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!".

Позже он также опубликовал фотографию рукопожатия с Путиным и подписал "My Friend" ("Мой друг").

Это вызвало резкую критику со стороны европейских союзников Украины. Так, премьер Польши Дональд Туск, комментируя такое заявление Трампа, написал: "Боже, убереги нас от таких друзей".

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