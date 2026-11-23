Российский лидер Владимир Путин не является другом Америки, когда речь заходит об Украине. Как пишет Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире программы "This Week" на телеканале ABC News, комментируя слова Дональда Трампа во время встречи с Путиным на саммите АТЭС.
"Он не друг Америке в вопросе Украины. Совсем не друг", - сказал Клейтон.
В то же время он защитил высказывание Трампа, напомнив, что этот разговор состоялся в контексте дискуссий между лидерами трех ведущих ядерных держав мира – США, России и Китая.
Именно в этой ситуации слово "друг" было "вполне уместным", считает глава Национальной разведки США.
Ранее Трамп, защищая свое решение назвать Путина другом, заявил: "Приятно иметь в качестве друга человека, у которого есть 4000 ядерных боеголовок, а не врага". Однако, когда позже Трампа снова спросили об этом, он не стал уточнять, является ли Путин другом Соединенных Штатов в целом, заявив: "Я не могу говорить от лица всей Америки".
Трамп назвал Путина другом
19 ноября, увидев российского диктатора в переговорном зале, президент США указал на него и спросил: "А кто это?". И добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!".
Позже он также опубликовал фотографию рукопожатия с Путиным и подписал "My Friend" ("Мой друг").
Это вызвало резкую критику со стороны европейских союзников Украины. Так, премьер Польши Дональд Туск, комментируя такое заявление Трампа, написал: "Боже, убереги нас от таких друзей".