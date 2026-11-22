Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что от очевидцев поступила информация о телефонном звонке женщины, которая, возможно, находится под завалами.

В Дымере Киевской области весь день продолжается спасательная операция после российской атаки. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram сообщил , что из-под завалов удалось спасти ребенка.

Зеленский рассказал, что на данный момент нет информации о 10 людях.

"В Дымере Киевской области только что вечером удалось спасти ребенка из-под завалов – сейчас мальчику оказывают необходимую помощь. Спасательная операция продолжается весь день. К сожалению, до сих пор нет информации о 10 людях. На данный момент известно, что погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент.

По его словам, в дом попал российский "Шахед" и фактически разнес подъезд. Из-за постоянных угроз спасательные работы вести сложно.

"Спасательные работы вести сложно из-за постоянных новых воздушных тревог, новой угрозы. На месте достаточно сил, достаточно средств спасателей: более 130 человек задействованы в работах. Операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии", – заверил Зеленский.

Также он добавил, что россияне нанесли удар по Вишневому в Киевской области. Зеленский подчеркнул, что целью стал продуктовый магазин:

"Сегодня в Киевской области также был нанесен удар по Вишневому – по обычному продуктовому магазину. Три человека погибли, тринадцать ранены".

Кроме того, по словам президента, в Белоцерковском районе "Шахед" попал в жилой дом.

"Постоянный российский террор, постоянные издевательства со стороны этих подонков, и на весь этот террор последуют наши вполне справедливые ответы", – заявил Зеленский.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский показал первые минуты после того, как мальчика вытащили из-под завалов спасатели.

7-летний Давид провёл под строительными конструкциями почти 14 часов.

"Сначала спасатели нашли вещи, которые опознали родные. Затем обнаружили и самого Давида. Когда мальчик увидел спасателей, он начал неторопливо и без паники разговаривать с ними, постоянно повторяя, что все хорошо. К счастью, ребенок в стабильном состоянии, уже под наблюдением врачей. Благодарю каждого спасателя, полицейского и медика, которые участвовали в спасении маленькой жизни", – рассказал Выговский.

По словам министра внутренних дел Украины, враг направил ударный беспилотник на дом в пять утра, когда семьи спали.

Также Выговский сообщил, что от очевидцев поступила информация о телефонном звонке женщины, которая, возможно, находится под завалами.

"Проверяем этот факт, регулярно объявляется минута молчания", – отметил он.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 21:56 уже известно о пяти погибших в Дымере.

"В Дымере спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Число погибших возросло до пяти. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал он.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, российские оккупанты целенаправленно терроризируют мирное население. Комментируя атаку на Вишневое, Ткаченко подчеркнул, что из-за российской атаки обычный поход в супермаркет обернулся трагедией. Как сообщил местный паблик, вероятно, пострадали люди, находившиеся в супермаркете сети "Новус".

Также мы писали, что в ночь на 21 ноября россияне атаковали в поселке Солоницывка недалеко от Харькова пятиэтажный жилой дом. В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара пострадали 11 человек, среди них – 2 ребенка. По словам спасателей, возник пожар на площади 250 квадратных метров: горели квартиры на четвертом и пятом этажах, а также часть технического этажа. Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.

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