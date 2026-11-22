По словам Зеленского, враг пытается отрезать от источников энергии Одессу и область, а также Днепропетровскую область.

Россияне прибегли к тактике уничтожения сетей и линий электропередач в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что заслушал доклады министра энергетики, министра внутренних дел, а также премьер-министра о ликвидации последствий российских ударов.

"Сейчас у россиян тактика по уничтожению сетей и линий электропередач. Пытаются отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую область, нашу Днепровщину", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что ситуация там сложная, и происходят значительные отключения.

"В Одессе восстановили работу критически важной инфраструктуры, делают все, чтобы обеспечить альтернативное энергоснабжение. Работают в Днепре, работают в Каменском, а также в Харьковской области и на Полтавщине", – отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимое оборудование, как и ресурсы для ремонтов, имеются.

"Наши энергетики – максимально квалифицированные специалисты. Важно, что они всегда стараются восстановить энергоснабжение, всегда. У военных также есть конкретные задачи по противодействию этой новой тактике россиян", – резюмировал президент Украины.

Восстановление энергетики после атак РФ – последние новости

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что к ремонту поврежденных объектов энергетики могут привлечь военных специалистов. По его словам, соответствующее поручение дал президент. Речь идет о привлечении к ремонтным работам Государственной специальной службы транспорта, подчиненной Минобороны.

По его словам, Минобороны совместно с ВСУ должны определить среди военнослужащих квалифицированных инженеров и электриков, обновить списки и по региональному принципу направить этих людей в резерв ГССТ.

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