По его словам, Эстония не давала разрешения на военные операции в небе или на море.

Украина имеет полное право защищаться от агрессора, а атака на российское судно Sparta II в Финском заливе стало проявлением "самообороны Украины в развязанной Россией войне". Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, которого цитирует ERR.

Он сказал, что Эстония поддерживает контакт с финскими коллегами и союзниками. По просьбе Финляндии в район происшествия был направлен корабль ВМС "Генерал Курвитс", который задействован в тушении пожара

"Мы координируем каждый шаг с нашими северными соседями и действуем решительно. Европа все больше ощущает последствия российской агрессии против Украины. Инцидент в Финском заливе – очередное побочное влияние российской агрессивной войны и самообороны Украины. Украина имеет право защищаться", - подчеркнул Цахкна.

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Он заверил, что Эстония не давала ни одному иностранному государству разрешения использовать воздушное пространство или морскую акваторию страны для проведения военных операций. По его словам, непосредственной военной угрозы для Эстонии нет и в связи с инцидентом уровень военной угрозы со стороны России не повысился.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил в социальных сетях, что обсудил ситуацию в Финском заливе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который также подчеркнул право Украины защищаться от агрессора.

Добавим, что на текущий момент Генштаб Минобороны Украины не комментировал атаку на судно Sparta II. Таким образом, нет официального подтверждения причастности Украины.

Атака на военный сухогруз Sparta II - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2026 года в Финском заливе после атаки дронов загорелось российское грузовое судно, которое направлялось в Калининград. Это судно принадлежит госкомпании "Оборонлогистика", которая является единственным официальным перевозчиком Минобороны РФ

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко сказал, что удары могли быть нанесены морскими дронами.

По его словам, судно Sparta II в 2022 году курсировало между российским портом Новороссийск и сирийским портом Тартус. По его словам, именно оно тогда доставило из Сирии ракеты для системы С-300, которыми РФ наносила удары по территории Украины. После этого судно попало под санкции США.

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