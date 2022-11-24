Впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки АЭС были отключены.

В результате снижения частоты в энергосистеме из-за повреждения энергетической инфраструктуры произошло срабатывание аварийной защиты на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, отметив, что все энергоблоки этих станций были автоматически отключены от электросети.

Котин отметил, что временно оккупированная Запорожская АЭС, которая не работает с сентября этого года, перешла в режим полного блэкаута с запуском всех дизель-генераторов. Таким образом, впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки АЭС были отключены.

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"Подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования. Однако это не должно успокаивать. Ведь существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, несущие обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций", - говорится в сообщении.

"Иначе, как шантажом всего мира эти преступные действия Путина и его приспешников, которые толкают человечество на грань ядерной катастрофы, назвать нельзя. За это позорное преступление Россия должна ответить", - отметил Котин, подчеркнув, что утром, 24 ноября 2022 года, Запорожская АЭС получила питание собственных нужд от энергосистемы Украины.

Все дизель-генераторы отключены и переведены в режим дежурства. На энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции. В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены.

Война и удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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