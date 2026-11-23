Бактерии на удивление быстро начали образовывать крупные колонии серой слизи.

Микроорганизмы, которые тысячелетиями находились в замороженном состоянии в холодных регионах мира, способны возобновлять активность после оттаивания. Об этом пишет Futura-Sciences со ссылкой на результаты нового эксперимента.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (США) собрали образцы многолетней мерзлоты в специальном туннеле Инженерного корпуса армии США на Аляске. Он простирается почти на 110 метров вглубь замерзшего грунта. Возраст исследованных образцов составлял от нескольких тысяч до примерно 40 тысяч лет.

Исследователи добавили к ним воду и поместили в среду с температурой от 3 до 12 градусов по Цельсию. Таким образом они попытались воссоздать условия, которые могут возникать в арктических регионах вследствие удлинения летнего сезона и постепенного потепления.

Видео дня

Сначала результаты казались относительно обнадеживающими: бактериальные колонии развивались медленно. Это позволяло предположить, что кратковременной волны жары недостаточно для резкого увеличения выбросов парниковых газов. Однако через полгода ситуация изменилась.

"К шестимесячной отметке некоторые бактериальные колонии даже образовали слизистые структуры, называемые биопленками, которые можно увидеть невооруженным глазом", – пишет издание.

Авторы исследования отмечают, что длительная летняя жара может дать микроорганизмам достаточно времени для активизации и начала масштабного разложения органических остатков.

Проблема заключается в том, что в многолетней мерзлоте, по оценкам ученых, сосредоточено около 1500 гигатонн органического углерода – почти вдвое больше, чем содержится в атмосфере в виде CO₂. В процессе разложения этой органики микроорганизмы выделяют углекислый газ и метан, которые усугубляют глобальное потепление.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, к 2100 году таяние вечной мерзлоты может увеличить концентрацию CO₂ в атмосфере на величину до 100 частей на миллион. В то же время исследователи предупреждают: пока неизвестно, насколько результаты эксперимента отражают процессы, которые будут происходить в других регионах планеты.

Еще больше интересного о науке

Как писал УНИАН, космический аппарат сфотографировал на Марсе "леса" возле северного полюса. Однако ученые говорят, что на самом деле это лишь оптическая иллюзия: темные полосы, похожие на стволы деревьев, образуются не растительностью, а потоками песка, которые вырываются наружу во время весенней сублимации сухого льда.

Также мы сообщали, что амазонские леса оказались под угрозой масштабных пожаров из-за сочетания климатических изменений, засухи и мощного явления Эль-Ниньо. Если обширные территории Амазонии превратятся в саванны, это будет иметь глобальные последствия, поскольку регион является крупнейшим наземным поглотителем углерода на Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: