Утром вражеские беспилотники атаковали столицу.

Утром российские дроны атаковали Киев, сработала ПВО, обломки дронов упали в нескольких районах столицы, в частности, на территории учебных заведений.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Подольском районе обломки БПЛА упали на складское здание.

Позже он сообщил, что в Святошинском районе обломки упали на территорию учебного заведения, пожара не возникло.

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По другому адресу в этом же районе также произошло падение обломков БПЛА на территорию ещё одного учебного заведения.

Российские атаки – последние новости

21 ноября россияне нанесли удар по Димеру Киевской области, полностью разрушив подъезд. На данный момент известно уже о 12 погибших, под завалами еще находятся люди. В то же время удалось спасти 7-летнего мальчика и пожилую женщину.

Также вечером 21 ноября российские оккупанты атаковали супермаркет в Вишневом под Киевом. Два человека погибли, восемь ранены.

Накануне, 20 ноября, россияне повредили баллистическими снарядами три моста в столице: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

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