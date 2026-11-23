Премьер-министр Польши заявил, что это вряд ли является случайностью.

По словам польских официальных лиц, в пятницу российские ракеты и беспилотник нарушили воздушное пространство Польши и упали на юго-востоке страны. Они обвинили Москву в преднамеренной "провокации", сообщает The Washington Post.

Издание сообщило, что премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что вторжение российских ракет и беспилотника в воздушное пространство Польши, вероятно, было приурочено к военным учениям, проводившимся неподалеку в Европе с целью подготовки к возможной послевоенной миссии в Украине.

"Это не похоже на случайность. Мы точно знаем, что то, что упало на польскую территорию, прилетело из России", – заявил Туск.

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Он добавил, что эту оценку разделяют иностранные партнеры, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Однако, как отметило издание, президент США Дональд Трамп не придал значения тревоге, выраженной польскими чиновниками. Он заявил, что президент России Владимир Путин "по ошибке запускает в Польшу дроны и несколько небольших ракет".

Польские официальные лица заявили, что одна из ракет была типа "Х-101" – крылатая ракета, которая обычно оснащена боеголовкой весом от 400 до 450 килограммов.

"Этот инцидент является очередным явным нарушением воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и ракетами. Такие вторжения вызвали возмущение европейских стран, но альянс до сих пор в основном придерживался подхода Трампа, не придавая большого значения таким инцидентам и воздерживаясь от ответных мер против Москвы", – указывается в статье.

Издание напомнило, что во время полномасштабной войны России против Украины дроны неоднократно залетали на территорию европейских стран на восточном фланге НАТО, что усиливало напряженность в отношениях с Западом и вызывало опасения относительно более прямого конфликта между Россией и альянсом.

"На данный момент ни один из членов НАТО не пытался применить положения о коллективной обороне НАТО в связи с этими инцидентами", – говорится в публикации.

Приводятся данные о том, что военные учения проводились вблизи Новой Дебы, примерно в 96 км от польской границы с Украиной.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции в пятницу, что во время ночных воздушных ударов России по Украине на территорию Польши на юго-востоке страны упали две ракеты и беспилотник с реактивным двигателем.

По данным официальных источников, одна ракета неизвестного типа упала примерно в 32 км от места, где европейские войска проводили военные учения. Крылатая ракета "Х-101" упала примерно в 48 км от украинской границы, а беспилотник, который, по мнению официальных лиц, был оснащен реактивным двигателем, упал на землю примерно в 32 км от границы.

Издание отметило, что о пострадавших или ущербе не сообщалось.

Указывается, что Москва широко применяла это оружие против украинских городов и энергетической инфраструктуры, и оно предназначено для точного поражения целей, а это означает, что его падение на территорию НАТО вызывает больше вопросов, чем нарушение воздушного пространства беспилотниками, которые чаще сбиваются с курса.

Нарушение воздушного пространства Польши

Ранее УНИАН сообщал, что российская ракета Х-101, упавшая в селе Новый Липовец в Люблинском воеводстве, была изготовлена в октябре-ноябре 2026 года. Прокурор Анджей Боронь из Окружной прокуратуры в Люблине отметил, что после осмотра места падения обломков ракеты следователи выяснили не только, когда она была изготовлена, но и на каком заводе. По словам Бороня, ракета взорвалась в воздухе, поэтому площадь разлета обломков довольно велика – до нескольких километров.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава намерена официально выразить России свое "крайнее недовольство" в связи с нарушением воздушного пространства 20 ноября. По словам Сикорского, Польша пока ждет, когда окончательно подтвердят, что воздушные средства, упавшие на ее территории, принадлежат России. Он добавил, что этот вопрос также будет обсуждаться в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах. Глава МИД Польши подчеркнул, что Россия устраивает провокации и диверсии не только в Польше, но и в Германии, Дании и странах Балтии.

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