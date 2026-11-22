Канадских чиновников об этом даже не предупредили.

Министр обороны США Пит Хегсет ввел новые ограничения в отношениях между вооруженными силами США и Канады. Этот шаг только обостряет масштабный конфликт между Вашингтоном и Оттавой, который еще больше заострил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своими неоднократными угрозами аннексировать Канаду.

Как стало известно, Хегсет издал эту директиву в засекреченной записке, которую разослал на прошлой неделе. Один из чиновников подчеркнул, что для канадцев это будет восприниматься как настоящая "пощечина", пишет The Washington Post. А главное - сейчас не понятно, как именно теперь ограничится взаимодействие между военными двух стран.

Пресс-секретарь Хегсета Шон Парнелл в ответ на запрос рассказал, что в Пентагоне "предпринимают шаги для того, чтобы взаимодействие с Канадой действительно способствовало конкретным оборонным целям США. И в итоге - поддерживало обновленные оборонные отношения".

Видео дня

Парнелл также уточнил, что директива Хегсета не повлияет ни на обмен разведывательной информацией, ни на то, как вооруженные силы США и Канады сотрудничают в рамках НАТО. Также не затронет документ и двустороннее Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD).

Директива касается неформальных контактов между военными двух стран

То есть речь идет об ограничениях на участие в конференциях или научных мероприятиях. "По сути, этот документ не меняет ничего из формальной активности между нами. Но в какой-то обходной форме он говорит, чтобы неформальных или социальных контактов стало меньше - по крайней мере, без отдельного разрешения", - объяснил сенатор-республиканец Майк Раундс.

По его словам, сама записка была подготовлена еще несколько месяцев назад, но подписали ее лишь недавно. Почему именно сейчас - он не знает, как и настоящий масштаб всего документа.

"Мы и сами пытаемся его расшифровать", - добавил Раундс. Он отметил, что вместе с другими американскими законодателями на форуме в Галифаксе пытался успокоить своих канадских коллег: по его мнению, записка будет иметь "ничтожное влияние" на сотрудничество с Пентагоном.

Позже он добавил, что документ, вероятно, рассчитан на то, чтобы заставить Канаду тратить больше на собственную оборону. В свою очередь, министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявлял на пресс-конференции, что он лично этой записки еще не видел и впервые узнал о ней только на выходных.

"Что касается нас, то для нас все идет как обычно", - прокомментировал Макгинти ситуацию с оборонным сотрудничеством двух стран.

Отношения Канады и США

СМИ пишет, что США и Канада уже десятилетиями сохраняют действительно тесное партнерство и имеют общую сухопутную границу длиной около 8 893 километров (5 525 миль). Канадские военные неоднократно участвовали в боях бок о бок с американскими - в частности, в Афганистане, где погибли по меньшей мере 158 канадских военнослужащих, а еще около 2 000 получили ранения.

Канада также входит в так называемую разведывательную сеть "Пять глаз", которой уже много десятилетий. Кроме США, в нее входят Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

Как сообщил один из чиновников страны-участницы "Пяти глаз", никаких официальных сигналов от США о прекращении обмена разведданными пока не поступало. Но, по его словам, за последний год американские коллеги действительно стали делиться "гораздо меньшей информацией - причем сразу через несколько платформ".

Еще во время своего первого президентского срока Трамп регулярно критиковал Канаду за низкие расходы на оборону. Он тогда же включил Оттаву в список союзников по НАТО, которые, по его мнению, "слишком сильно зависят от США". Также Трамп критиковал и торговые отношения между США и Канадой - считая, что США от этих отношений получают слишком мало.

После победы на выборах в 2024 году Трамп начал давить на Канаду еще сильнее. В частности, он несколько раз предлагал стране стать "51-м штатом США". Сначала канадские чиновники думали, что это просто шутка. Но Трамп раз за разом продолжает настаивать на идее аннексии.

В конце концов, во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в мае 2025 года, премьер-министр Канады Марк Карни прямо заявил: Канада "не продается" и "никогда не будет продаваться". Трамп тогда также признал, что Канада "значительно активизировалась" в военном плане.

Экономическая политика Трампа также добавила новой напряженности в отношениях. Вскоре после возвращения в Белый дом он развязал против Канады торговую войну и ввел пошлины на канадскую сталь, алюминий и другие товары. Канада ответила своими пошлинами. А еще - начала целенаправленно уменьшать свою зависимость от американского оружия.

В марте Карни объявил, что Канада наконец довела свои расходы на оборону до 2% ВВП. Это давняя цель НАТО для всех стран-союзников. Но на фоне угроз безопасности - особенно со стороны России - НАТО в прошлом году уже подняло планку. Теперь каждая страна-союзник должна тратить 5% ВВП на оборону к 2035 году.

В августе Трамп подписал указ, которым переименовал озеро Онтарио, которое расположено прямо на границе двух стран, в "Озеро Америка". В ответ Карни отметил: это название существовало еще до того, как появились наши страны, и этот водоем будет называться Онтарио "сегодня и навсегда".

Выступая в Белом доме в пятницу, Трамп назвал Карни "очень приятным" человеком. Правда, снова выразил свое недовольство тем, что Канада до сих пор не заключила с ним торговое соглашение, которое его бы устроило. "Почему-то они ведут себя слишком смело, - заявил он. - Мы больше не можем позволить им так себя чувствовать".

Другие новости о действиях правительства США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп опубликовал фото с Путиным, которое подписал "Мой друг". На другом из кадров президент США сравнил свои переговоры с Си и Путиным с Ялтинской конференцией 1945 года.

Кроме того, мы также рассказывали, что в США вывесили триколор в память о после РФ. Группа жителей Атланты даже вышла на протест.

Вас также могут заинтересовать новости: