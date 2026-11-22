Пока Запад погряз во внутренних дрязгах и нерешительности, диктатуры действуют все более скоординированно.

Авторитарные режимы России, Китая, Ирана и Северной Кореи обмениваются оружием, технологиями, разведданными и военным опытом, одновременно создавая сети для обхода западных санкций. Их сотрудничество уже меняет баланс сил в глобальном масштабе. Об этом пишет The Economist.

Авторы публикации выделяют несколько показательных примеров того, что "ось зла" - это уже не просто политическое ругательство, а вполне реальный, хоть и не формальный альянс:

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Дроны . Российская реактивная "Герань-4" стала примером совместной работы четырёх стран. Иран продолжает отправлять в Россию инженеров, Китай - технических специалистов и военных, а КНДР получает технологии и опыт применения беспилотников в обмен на оружие и помощь в войне против Украины.

. Российская реактивная "Герань-4" стала примером совместной работы четырёх стран. Иран продолжает отправлять в Россию инженеров, Китай - технических специалистов и военных, а КНДР получает технологии и опыт применения беспилотников в обмен на оружие и помощь в войне против Украины. Северокорейские ракеты. Первые KN-23, применявшиеся РФ против Украины, часто промахивались или взрывались в воздухе. Российские инженеры повысили их точность и манёвренность, а усовершенствования, вероятно, передали Пхеньяну.

Первые KN-23, применявшиеся РФ против Украины, часто промахивались или взрывались в воздухе. Российские инженеры повысили их точность и манёвренность, а усовершенствования, вероятно, передали Пхеньяну. Ядерные технологии . Москва помогает Пекину совершенствовать системы предупреждения о ракетном нападении и создавать более тихие атомные подлодки. Россия и Китай также содействуют укреплению ядерного потенциала КНДР.

. Москва помогает Пекину совершенствовать системы предупреждения о ракетном нападении и создавать более тихие атомные подлодки. Россия и Китай также содействуют укреплению ядерного потенциала КНДР. Китай учится воевать . Пекин изучает российский боевой опыт, особенно применение дронов, чтобы подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня. Взамен РФ получает китайскую электронику и оборудование.

. Пекин изучает российский боевой опыт, особенно применение дронов, чтобы подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня. Взамен РФ получает китайскую электронику и оборудование. Обход санкций . Западные компоненты продолжают попадать в российское и иранское оружие через посредников, преимущественно в Китае и Гонконге. Параллельно развивается альтернативная финансовая инфраструктура для торговли вне долларовой системы.

Американский аналитический центр FDD насчитал более 600 случаев сотрудничества этих стран в сфере безопасности за 2019-2025 годы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину взаимодействие резко усилилось.

Однако это пока не аналог НАТО. У стран нет единого командования и общих обязательств защищать друг друга. Более того, их интересы иногда противоречат друг другу, поскольку Китай заинтересован в стабильности на Ближнем Востоке и дешёвой нефти, тогда как РФ выгодны нестабильность и высокие нефтяные цены.

Главный вывод, который делает The Economist: даже без полноценного военного союза эти четыре режима становятся опаснее благодаря взаимной поддержке. Западу всё сложнее сдерживать их по отдельности, а эффективного общего ответа на такое сотрудничество пока нет.

Кризис Запада

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет ввёл новые ограничения на неформальные контакты между военными США и Канады. Пока они не затрагивают обмен разведданными, сотрудничество в НАТО и работу NORAD, а касаются главным образом участия в конференциях, научных мероприятиях и других неофициальных взаимодействиях. При этом даже американские чиновники пока до конца не понимают масштаб и практические последствия директивы.

Также мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп считает свои хорошие личные отношения с Владимиром Путиным и руководством Китая преимуществом для США, а критику такой позиции назвал проявлением глупости. Он рассказал о своей трёхсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином, заявив, что между лидерами тогда была "такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели".

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