Они должны помочь гражданским коммунальщикам ускорить ремонтные работы.

Военных инженеров и электриков могут привлечь к восстановлению объектов энергетики, поврежденных российскими обстрелами. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий по итогам совещания с профильными министрами, представителями Офиса президента, руководителями областных и городских администраций и энергетиками.

По его словам, соответствующее поручение дал президент. Речь идет о привлечении к ремонтным работам Государственной специальной службы транспорта, подчиняющейся Минобороны. "Гражданские коммунальщики не могут так же быстро работать в боевых условиях и не располагают специальной техникой, как это уже эффективно делают сотрудники ГССТ, особенно в прифронтовых регионах", – отметил Корецкий.

Он сообщил, что Минобороны совместно с ВСУ должны определить среди военнослужащих квалифицированных инженеров и электриков, обновить списки и по региональному принципу направить этих людей в резерв ГССТ.

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"Рассматриваем это как дополнительную помощь в случае необходимости", – добавил он.

Атаки России на объекты энергетики – последние новости

Напомним, что в Одессе и пригороде из-за атак РФ повреждены магистральные сети, из-за чего отсутствуют свет, вода и теплоснабжение. Согласно сообщению "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов крайне сложная.

20 ноября в результате ночной российской атаки серьезно пострадали объекты "Киевводоканала". В столице возникли перебои с водоснабжением – снижено давление воды в нескольких районах: Печерском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

Добавим, что, по оценкам главы правительства, россияне существенно увеличили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели, а полностью защитить всю систему от разрушений невозможно, заявил премьер-министр.

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