Для бытовых потребителей графики почасовых отключений будут составлять от 1 до 3,5 очередей.

В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии, сообщило "Укрэнерго".

В течение дня будут действовать ограничения для промышленности и населения. В частности, для бытовых потребителей графики почасовых отключений составят от 1 до 3,5 очередей (примерно от 4 до 16 часов в сутки).

Причиной ограничения потребления электроэнергии являются последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

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График отключений электроэнергии в Сумах и области

В Сумах и области большинство потребителей будут без света 6 часов в сутки, но в подгруппе 3.1 – 8 часов с двумя отключениями, а в подгруппах 3.2, 4.1, 4.2 – свет будут отключать трижды, также по 8 часов в сутки. При этом в подгруппах 5.1 и 5.2 – 12 часов, а 6.1 – 14 часов, тогда как в подгруппе 6.2 – 11 часов.

График отключения света в Ровно и области

Жителям Ровно и области будут отключать свет дважды в день на два-три часа. Например, в подгруппах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 18:00. В целом электроэнергию будут отключать на 6 часов.

При этом в подчергах 4.1 и 4.2 графики будут с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. То есть у этих потребителей не будет света 5 часов.

В подгруппах 5.1 и 5.2 электроэнергию будут отключать с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 22:00, а в подрайонах 6.1 и 6.2 – с 12:00 до 15:00 и с 22:00 до 00:00.

Ситуация в энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, военных инженеров и электриков могут привлечь к восстановлению объектов энергетики, поврежденных в результате российских атак. Речь идет о привлечении к ремонтным работам Государственной специальной службы транспорта, подчиненной Минобороны. Корецкий рассказал, что Министерство обороны совместно с ВСУ должно определить среди военнослужащих квалифицированных инженеров и электриков, обновить списки и по региональному принципу направить этих людей в резерв ГССТ.

Также мы писали, что в Reuters предупреждают: риск ядерной аварии в Украине этой зимой растет, поскольку Россия продолжает ракетно-дроновые удары по энергосистеме страны. Главная обеспокоенность заключается в том, что без стабильного электроснабжения из энергосети украинским атомным электростанциям становится все сложнее обеспечивать охлаждение ядерного материала и предотвращать его расплавление. С призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины выступили HERCA (Ассоциация руководителей европейских органов по радиационной защите и безопасности), WENRA (Ассоциация ядерных регуляторов Западной Европы) и NORA (Руководители северных органов радиационной безопасности).

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