В лесах Сновской общины одновременно массово росли белые грибы, маслятки, опята и лисички. Урожай женщина сушила, замораживала, мариновала и продавала.

Жительница Сновска Черниговской области Валентина Смалеха в этом году собрала до полутонны белых грибов. По ее словам, такого урожая за всю жизнь она еще не видела. В этом сезоне в лесах Сновской общины массово росли не только белые грибы, но и маслятки, опята, лисички, зеленки и польские грибы.

Как рассказала женщина изданию ЧЕline, грибами она занимается всю жизнь, однако нынешний сезон стал для нее необычным. Раньше разные виды грибов появлялись поочередно, а в этот раз почти все росли одновременно и в большом количестве.

"В предыдущие годы было так: одни грибы заканчиваются, а другие начинают появляться. А в этом году – почему-то все одновременно и массово. Ни за один год за всю жизнь не помню, чтобы такое было", – поделилась женщина.

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Из собранных грибов женщина делала запасы на зиму и продавала их

Больше всего Валентина Смалеха собирала белые грибы. В общей сложности их количество достигло почти полутонны.

Урожай женщина сушила, замораживала, мариновала, а часть продавала. Для сушки использовали печку с духовкой, ведь на улице заготовить грибы таким способом не удавалось. Также приобрели специальную электрическую сушилку, которая помогла сделать запасы, пока ситуация с электроснабжением была более-менее стабильной.

Валентина мариновала грибы по старинному семейному рецепту. На один литр воды она добавляла полторы столовые ложки сахара, две столовые ложки соли, 50 граммов уксуса, лавровый лист и другие специи.

По словам женщины, готовыми грибами интересовались люди. Помимо самостоятельного сбора, они спрашивали и о сушеных и маринованных заготовках.

Поездки в лес помогали отвлечься от войны

Грибной сезон стал для Валентины Смалехи не только возможностью сделать запасы и заработать, но и шансом ненадолго отдохнуть от непростой реальности.

В то же время во время походов в лес приходилось быть внимательными, ведь попадались и опасные находки, связанные с войной.

"Мы немного отдохнули в лесу. Но в то же время находили и военные предметы. Близко к границе мы не ездили, потому что гриб – это гриб, но жизнь – дороже", – подчеркнула женщина.

Грибы в Украине – интересные новости

Как сообщал УНИАН, осенний лес Городнянского района Черниговской области продолжает удивлять грибников щедрым урожаем – в этом сезоне любителям "тихой охоты" попадаются настоящие гиганты, которые поражают и размерами, и весом.

В частности, Николай Концевой из Слободы, что недалеко от Здряговки, нашел белый гриб весом 1 кг 250 г. По его словам, грибов в лесу сейчас очень много, но и желающих их собирать хватает.

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