Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живет в Китае, рассказала, почему во второй раз рожала с помощью кесарева сечения и что пережила во время операции.

Украинская блогерша Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живет в Китае, во второй раз стала мамой. У женщины родилась дочь от мужа-китайца. Роды прошли путем планового кесарева сечения по медицинским показаниям. После операции украинка поделилась подробностями пребывания в китайском роддоме и призналась, что во время операции пережила сильный стресс. О своём опыте Екатерина рассказала в Instagram-stories на странице pushkinapushkina.

По словам блогерши, решение о повторном кесаревом сечении было связано с тем, что первый ребенок также родился в результате такой операции.

На протяжении всей беременности врачи контролировали состояние послеоперационного шва. Медики подчеркивали, что лучше не дожидаться начала схваток, поскольку это могло быть опасно. Сама Екатерина также не планировала пробовать рожать самостоятельно.

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Несмотря на то, что это были уже вторые роды, а женщина доверяла врачам, во время операции она сильно нервничала. По словам Екатерины, её состояние было настолько напряжённым, что она едва не впала в истерику.

"Хотя это был не первый раз и я очень доверяла врачам, но не смогла себя контролировать и начала истерику. И помню слова анестезиолога: "Давайте её отключим, пусть немного поспит", – вспомнила украинка.

Екатерина обрадовалась, что медики решили ввести её в сон. Перед этим она успела заметить на операционной лампе зеркало, через которое могла бы наблюдать за ходом операции. Это ещё больше усилило её страх.

Однако после анестезии начались другие неприятные ощущения – блогерша пережила галлюцинации.

"Я очень сильно накрутила себя ужасами, а потом ещё и увидела на лампе зеркало, через которое, как мне казалось, я бы видела операцию. Но как только меня отключили – у меня начались галлюцинации, и это было ещё страшнее. Когда я проснулась, оказалась в совершенно другом пространстве", – рассказала Екатерина.

После кесарева сечения за ребенком ухаживали муж и две няни

В целом операция прошла успешно. После кесарева сечения Екатерине в течение шести часов не разрешали вставать с кровати. Поэтому женщину оставили в палате отдыхать и восстанавливаться после операции.

В это время за новорожденной дочкой ухаживали муж блогерши и две няни. Мужа также сразу пустили к Екатерине, чтобы он мог увидеть ребенка.

"Короче, операция прошла успешно. Просто это было слишком для моей психики. Мужа, кстати, сразу пустили ко мне посмотреть на малышку", – добавила украинка.

У Екатерины и её мужа теперь двое детей: новорождённая дочь и старший сын Илашка.

Другие интересные новости

Как сообщал УНИАН, ранее украинка переехала из Киева в село и через несколько месяцев проживания на новом месте рассказала, пожалела ли она об этом решении.

Первым плюсом она назвала постоянное наличие тепла в доме. При этом Оксана поделилась, что у них есть несколько источников для обогрева жилья.

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