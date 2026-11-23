В Европе также опасаются, что выборы во Франции и Германии ослабят поддержку Украины.

Украине требуется около 70 млрд евро, чтобы покрыть финансовые потребности до конца 2027 года. Еврокомиссия предлагает привлечь 45 млрд евро за счет заимствований, однако для реализации плана необходима единодушная поддержка всех 27 стран ЕС.

Как пишет Reuters, европейские правительства должны поспешить с утверждением многолетнего пакета помощи, чтобы обеспечить финансирование обороны Украины от российского вторжения до возможных политических изменений в Европе.

Политические изменения во Франции и Германии могут затруднить поддержку Украины

Одним из факторов, которые могут повлиять на дальнейшую помощь Киеву, является избирательный календарь в Европе. В следующем году во Франции состоятся президентские выборы, а в апреле и мае региональные выборы пройдут в четырех важных немецких землях.

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Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что прекратит помощь Украине, если станет президентом. В то же время ослабление французской поддержки может иметь ограниченные последствия, поскольку вклад Парижа в двустороннюю помощь Киеву был относительно небольшим.

По данным Кильского института, с января 2022 года по август 2026 года Франция предоставила Украине менее 8 млрд евро двусторонней помощи. Это составляет около 0,3% ВВП страны.

Для сравнения: Германия потратила на поддержку Украины 31 млрд евро, а Великобритания – 23 млрд евро. Для обоих государств эти суммы эквивалентны примерно 0,9% годового экономического объема. Даже Дания, несмотря на значительно меньшие размеры экономики, предоставила Украине 12 млрд евро.

Ле Пен также заявляла, что Франция выполнит предыдущие обязательства, в частности относительно своей доли в совместном кредите ЕС на 90 млрд евро, предоставленном Киеву в прошлом году. Однако это не гарантирует ее поддержки новых совместных финансовых инициатив, если она возглавит страну.

В Германии региональные выборы могут подтвердить рост влияния националистической партии "Альтернатива для Германии".

Почему план Еврокомиссии на 45 млрд евро может задержаться

Предложенная Европейской комиссией схема предусматривает привлечение 45 млрд евро путем заимствований на финансовых рынках с последующей передачей средств Украине.

Заем должен быть обеспечен бюджетным резервом Евросоюза – разницей между суммой, которую могут потребовать от государств-членов, и фактическими расходами Еврокомиссии.

Однако для реализации инициативы необходимо изменить действующий бюджет ЕС. Такие изменения требуют единогласного одобрения всех 27 государств-членов.

Экономист Лукас Гуттенберг, руководитель программы "Будущее Европы" Фонда Бертельсманна, обратил внимание на эту особенность механизма.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже пригрозил отозвать поддержку следующего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны блока не поддержат новый пакет помощи Украине.

В то же время Словакия, Болгария, Чехия и Венгрия пока выступают против дальнейшей поддержки Киева. Однако эти государства являются чистыми получателями средств ЕС, поэтому могут быть уязвимы для финансового давления.

Использование 210 млрд евро замороженных российских активов

Еще одним возможным источником долгосрочного финансирования Украины являются около 210 млрд евро замороженных российских средств.

Предлагается передать их хранение из Бельгии на уровень Европейского Союза, что позволило бы использовать эти средства для финансирования Украины в долгосрочной перспективе.

Эту схему поддержали четверо бывших министров обороны или финансов стран ЕС. Однако ее реализация также требует единодушия и учета возражений Бельгии, Франции и других государств.

Поэтому этот вариант не обязательно обеспечит быстрое поступление денег в Киев.

Коалиция для финансирования Украины

В качестве альтернативы длительным переговорам в рамках Евросоюза предлагается создать так называемую "коалицию желающих", которая будет обеспечивать стабильную финансовую поддержку Украины.

Для этого можно сформировать специальный финансовый инструмент с участием государств, готовых выделять средства. Он мог бы привлекать финансирование на рынках по модели, аналогичной предложению Еврокомиссии о предоставлении кредита Украине.

Предполагается, что Киев будет возвращать основную сумму займа только при условии получения репараций от России.

Важным преимуществом такого механизма могло бы стать участие Великобритании. Это также продемонстрировало бы российскому диктатору Владимиру Путину, что европейские страны продолжают совместно поддерживать Украину.

В то же время Украине, вероятно, понадобится финансовая помощь и после конца 2027 года. Потребности могут возрасти, если зима окажется более сложной, а Россия усилит удары по энергетической инфраструктуре и логистическим центрам страны.

Украина и Европа – финансирование

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подталкивает Европу к тому, чтобы она перестала сосредотачиваться на военной помощи Украине. Однако ни НАТО, ни демократы в Конгрессе США, которые только что получили новые полномочия, его не слушают.

Наоборот – союзники Украины и влиятельные сенаторы США уже рассматривают целый спектр различных возможностей, как предоставить Киеву рычаги влияния в переговорах и как противостоять давлению со стороны Трампа.

Впрочем, премьер Чехии возмутился тем, что ЕС закладывает в бюджет миллиарды для Украины. Между тем Чехии, по его словам, предлагают сократить финансирование на 32 миллиарда евро. И он назвал это "абсолютно неприемлемым".

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