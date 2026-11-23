Выращенная тыква стала самой большой в Украине, но рекорд пока не зарегистрирован официально.

Житель Смелы в Черкасской области Алексей Буряченко в воскресенье, 22 ноября, разрезал выращенную на своем участке 350-килограммовую тыкву и раздал куски всем желающим, сообщает "Прочерк".

Издание отметило, что выращенная тыква стала самой большой в Украине, но рекорд пока не имеет официальной регистрации, поскольку мужчина решил не тратить средства на оформление документов.

"Ведь главное удовольствие он уже получил – вырастил гиганта и публично взвесил его в присутствии многих людей", – отмечается в статье.

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Издание рассказало, что встал вопрос, что делать с гигантской тыквой:

"Выбрасывать тыкву было жалко, поэтому Алексей объявил в соцсетях, что готов поделиться ею со всеми желающими".

Указывается, что на призыв мужчины откликнулись десятки людей. За тыквой приехали не только жители Смелы, но и жители других городов Черкасской области. Были даже гости из Рогатина Ивано-Франковской области.

"Алексей убежден, что тыквенная каша из его рекордсмена будет не менее вкусной, чем из обычных тыкв. Некоторые посетители сразу пробовали подаренные кусочки и подтверждали: гигант не только впечатляет размерами, но и обладает хорошим вкусом", – добавило издание.

Другие рекорды в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что киевлянин Юрий Кожемякин вырастил самое большое в Украине яблоко. Его вес составляет 1 килограмм 281 грамм. Это достижение официально внесено в Национальный реестр рекордов в категорию "Живая природа". У 63-летнего садовода, который по профессии ветеринар, среди 10 трехлетних яблонь была одна "тяжеловес" французской селекции – сорт "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme). Чтобы ветка дерева выдержала такой вес, садоводу пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпорки.

Также мы писали, что в Винницкой области местный рыбак Иван Шевчук установил новый рекорд. Отмечается, что вес рыбы составляет более 40 килограммов. При этом длина сома составляет около 1,76 метра, а диаметр – 21 см. Рекордную рыбу мужчина выловил из реки Дохна.

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