Фалконер также добавил, что российский президент не является ни его другом, ни другом Великобритании.

Многочисленные упоминания президента США Дональда Трампа о дружбе с главой Кремля Владимиром Путиным в последние дни вызвали острую критику. Британский министр Гамиш Фалконер стал очередным политиком, осудившим высказывания Трампа, сообщает Sky News.

Издание сообщило, что Фалконер назвал Путина "мясником" и осудил "варварскую, незаконную войну России".

"Цена оказалась чрезвычайно высокой, и для страны, которую представляет этот человек, она практически не может быть выше. Россия ужасно страдает от войны, которая является незаконной. Она жестока. Она лишает российскую молодежь множества возможностей, о чем вы слышите непосредственно от них самих", – заявил в интервью министр.

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Фалконер также добавил, что российский президент не является ни его другом, ни другом Великобритании:

"Так является ли Владимир Путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании".

На вопрос, выразит ли правительство Великобритании свою позицию по поводу комментариев о "дружбе" Трампа с Путиным, он ответил:

"Премьер-министр регулярно общается с президентом и совершенно не скрывает, насколько остро вся Великобритания воспринимает российское вторжение в Украину".

Заявления Трампа о Путине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп назвал критиков своих хороших отношений с Путиным "глупыми людьми" и заявил, что личные контакты с лидерами России и Китая являются преимуществом для США. При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Трамп главу Кремля другом США, американский лидер ответил, что не может говорить от имени всей страны. Что касается саммита между США, Китаем и РФ, Трамп подчеркнул, что между ними была такая "химия, такая дружба, которой раньше никогда не видели".

Также мы писали, что , по мнению президента США, Россия готова завершить войну против Украины, но этому якобы мешает личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп рассказал, что во время их беседы в Китае российский диктатор якобы четко дал понять, что стремится к дипломатическому урегулированию конфликта. Глава Белого дома назвал "очень тяжелой работой" посредничество США в мирных переговорах между Украиной и РФ.

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