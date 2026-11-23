США намерены провести серию переговоров с представителями Украины, РФ и Европы.

В ближайшие недели США планируют провести консультации с представителями Украины, России и Европы по поводу новой архитектуры европейской безопасности. Об этом в своем посте в соцсети X сообщил зять президента США Джаред Кушнер, вовлеченный в дипломатический процесс.

По его словам, Трамп готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО, что может стать важным условием для достижения прочного мира. При этом он утверждает, что Россия якобы тоже готова обсуждать такие гарантии.

"Надежная гарантия, подобная статье 5, подкрепленная мерами сдерживания и урегулирования конфликтов, может существенно снизить риск новой войны. Президент Зеленский прав в том, что эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными", – подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, именно над этим он работает совместно с представителями американской дипломатической миссии. В то же время окончательное решение по таким обязательствам должен принять Трамп с учетом конституционных процедур и согласования с Конгрессом США.

При этом Кушнер отметил, что гарантии для Украины нельзя рассматривать в отрыве от будущей системы безопасности Европы. Речь идет, в частности, о создании постоянных каналов консультаций, кризисной коммуникации, военного взаимодействия и мер по предотвращению эскалации.

"Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа – сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не ищет конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей", – написал представитель Трампа.

В течение ближайших недель США планируют продолжить переговоры с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы выработать общее видение будущей системы безопасности. В то же время Кушнер предупредил, что окончательных договоренностей пока нет.

Европейская безопасность: последние новости

Как писал УНИАН, Россия, Китай, Иран и Северная Корея все активнее сотрудничают в военной, технологической и финансовой сферах, обмениваясь оружием, технологиями, разведданными и помогая друг другу обходить санкции. Хотя этот блок не является полноценным военным союзом по типу НАТО, он уже представляет угрозу для Европы и всего мира.

Также мы сообщали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, выступив против выделения 100 млрд евро помощи Украине из европейского бюджета. По его мнению, поддержка Украины должна осуществляться через отдельные механизмы, а не за счет общего бюджета Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: