Песков заявил, что новый раунд переговоров состоися "скоро".

В Кремле анонсировали новый раунд мирных переговоров по войне в Украине и раскрыли, когда и где они могут состояться. Этот вопрос прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так, он заявил, что в качестве площадки для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине Москва рассматривает Абу-Даби.

В то же время он добавил, что "возможны разные варианты".

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Песков также заявил, что трехсторонние переговоры возобновятся в скором времени, но относительно точной даты следующего раунда "нет никакой определенности".

Мирные переговоры

Предыдущий раунд переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона.

Несмотря на заявления о конструктивном характере переговоров, существенного прорыва достичь не удалось. Стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными, однако не согласовали три ключевых вопроса: территориальные уступки, долгосрочные гарантии безопасности для Украины и условия прекращения огня.

Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров, подчеркнул, что украинские переговорщики предлагали Кремлю обсудить шаги по деэскалации ситуации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Однако в ответ они услышали, что Путин "в ярости и хочет продолжать наносить удары" по Украине.

Европа также направляла своих представителей на предыдущий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США. Однако непосредственного участия в этой встрече европейские представители не принимали.

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