По неподтвержденным данным, по магазину нанесли удар дроном.

Российские оккупанты атаковали супермаркет в Вишневом под Киевом. Один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

"Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки. Враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей", – написал он.

Как сообщает местный паблик "Вишневое Новости", россияне нанесли удар по магазину сети "Новус".

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Чем именно наносили удар россияне, не уточняется, но, по сообщениям, над городом летают "Шахеды". Также на некоторых опубликованных кадрах видна дыра, которую боеприпас пробил в крыше магазина.

Обновлено в 19.08. Впоследствии Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в результате российского удара по магазину возросло до двух человек, а раненых - до восьми.

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, в результате удара российского беспилотника по пятиэтажному дому в Димере 22 ноября погибли как минимум два человека, в том числе 18-летний юноша, четверо получили ранения. Кроме того, не выходят на связь как минимум 11 человек, в том числе двое детей; полиция сообщает о 15 пропавших без вести.

В результате атаки был разрушен целый подъезд дома, повреждены соседние здания, а спасатели, полицейские и другие экстренные службы продолжают разбор завалов и поиск людей.

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